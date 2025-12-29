Orbán Ráhel az újonnan szerzett Széchenyi-kastélyuk körül futja az ünnep utáni távokat

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Orbán Ráhel nagyon szeret Instagramozni, publikus profilján előszeretettel tesz közzé storykat a nem mindennapi életéről. Így volt ez most is az ünnepek alatt. Innen tudjuk, hogy egy festői, vidéki helyszínen rótta vasárnap a szokásos futó köreit.

Orbán Ráhel vasárnapi Insta-storyja. Fotó: Orbán Ráhel insta

De pontosan melyik vidéki birtokon készülhetett ez a poszt? Esetleg az Orbán-család tulajdonában lévő hatvanpusztai uradalomban?

Hatvanpuszta Fotó: Németh Dániel/444

Netán a még épülő balatonhenyei birtokon, amely bár nem az ő nevükön van, egyesek szerint nekik készül?

Oszkó Péter cégének balatonhenyei birtoka, amely egyesek szerint Orbán Ráheléknek épül. Fotó: Németh Dániel/444

Vagy az eddig ékkőnek tekintett turai kastélynál?

A turai Botaniq kastélyszálló teljes pompájában Fotó: BOTANIQ Turai Kastély/Instagram

Egyik sem nyert.

Németh Dániel kollégánk geolokalizálta a pontos helyszínt, hisz már maga is járt ott. A fentiekhez képest újabb szerzeményről van szó, a görgetegi Széchenyi-kastély udvaráról, amelyet Orbán Ráhel félmilliárdos új földjei vesznek körül Somogyban.

Így lett az övék ez a Széchenyi-kastély