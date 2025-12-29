Orbán Ráhel az újonnan szerzett Széchenyi-kastélyuk körül futja az ünnep utáni távokat

Orbán Ráhel nagyon szeret Instagramozni, publikus profilján előszeretettel tesz közzé storykat a nem mindennapi életéről. Így volt ez most is az ünnepek alatt. Innen tudjuk, hogy egy festői, vidéki helyszínen rótta vasárnap a szokásos futó köreit.
De pontosan melyik vidéki birtokon készülhetett ez a poszt? Esetleg az Orbán-család tulajdonában lévő hatvanpusztai uradalomban?
Netán a még épülő balatonhenyei birtokon, amely bár nem az ő nevükön van, egyesek szerint nekik készül?
Vagy az eddig ékkőnek tekintett turai kastélynál?
Egyik sem nyert.
Németh Dániel kollégánk geolokalizálta a pontos helyszínt, hisz már maga is járt ott. A fentiekhez képest újabb szerzeményről van szó, a görgetegi Széchenyi-kastély udvaráról, amelyet Orbán Ráhel félmilliárdos új földjei vesznek körül Somogyban.
