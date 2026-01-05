Zelenszkij nyomására lemondott az SZBU vezetője

Vaszil Maljuk, az Ukrán Biztonsági Szolgálat távozó vezetője az oroszok elleni műveletekre összpontosít tovább a hivatalos indoklás szerint. Ő a második titkosszolgálati vezető, aki távozik posztjáról. A katonai hírszerzés korábbi vezetője, Kirilo Budanov múlt hét óta az elnöki hivatalt vezeti.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök január 5-én bejelentette, hogy Vaszil Maljuk lemond az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) vezetői posztjáról, de továbbra is a szervezetnél marad, hogy az Oroszország elleni „aszimmetrikus hadműveletekre” összpontosítson.

„Maljuk tudja a legjobban, miként kell ezt tenni, és az SZBU-n belül folytatja a munkát” – közölte Zelenszkij, hozzátéve, hogy már zajlanak az egyeztetések a lehetséges utódról.

Bár Maljuk irányítása alatt az SZBU több sikeres, nagy hatású akciót hajtott végre Oroszország ellen, hivatalviselése ellentmondásos volt a távozásáról beszámoló Kyiv Independent szerint: többször került bírálat alá az ukrán korrupcióellenes intézmények elleni fellépése miatt.

A lap azt íja, napok óta keringtek pletykák arról, hogy Zelenszkij felmenti a szolgálati vezetőt. A döntés a 2026-ban megkezdett kormányzati átalakítás része, amelyet részben az országot megrázó korrupciós botrány váltott ki. Több menesztett tisztviselőt később hasonló rangú pozícióba helyeztek vissza.

A Ukrainszka Pravda szerint Maljuk távozására közvetlen elnöki nyomásgyakorlás után került sor. Zelenszkij környezete állítólag őt tekintette a korrupcióellenes szervezetek elleni összehangolt fellépés egyik kulcsszereplőjének.

Volodimir Zelenszkij és Vaszil Maljuk Fotó: Volodomir Zelenszkij/X

Az ügy gyökerei 2025 júliusáig nyúlnak vissza, amikor a parlament elfogadott egy törvényt, amely gyakorlatilag korlátozta a Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és a Különleges Korrupcióellenes Ügyészség (SAPO) függetlenségét. Maljuk idején az SZBU több NABU-alkalmazottat is letartóztatott, orosz kapcsolatokkal vádolva őket – amit az eljárás későbbi feloldása és a fogvatartottak szabadon bocsátása megingatott.

Maljuk 2023 februárjában lett az SZBU hivatalos vezetője, miután elődje, Ivan Bakanov az orosz invázió nyomán „árulás” vádjai miatt távozott. Hivatalba lépése óta több látványos ukrán műveletet irányított. Ilyen volt például a 2025 júniusi Pókháló hadművelet, mikor az SZBU kamionokba rejtett drónokat indított orosz légibázisok ellen, több ezer kilométerre az ukrán határtól. Vagy éppen a Krímet Oroszországgal összekötő híd elleni támadások.

Maljuk távozása ellen felszólalt több magas rangú ukrán katonai vezető is. Többek között a Magyarországról kitiltott Robert „Magyar” Brovdi, a pilóta nélküli rendszerek parancsnoka, valamint Mihajlo Drapatij, az egyesített erők vezetője arra figyelmeztettek, Maljuk leváltása a frontvonalakon zajló háború közepén meggyengítheti Ukrajna egyik legfontosabb biztonsági intézményét.

Az ukrán sajtó szerint az utódlás legesélyesebb jelöltje Jevhenyij Hmara, az SZBU különleges műveleti (Alfa) egységének parancsnoka. Zelenszkij a bejelentéssel egyidőben Hmarát nevezte ki az SZBU megbízott vezetőjévé.

Maljuk távozása közvetlenül azután történt, hogy az elnök a katonai hírszerzés korábbi vezetőjét, Kirilo Budanovot nevezte ki az elnöki hivatal élére – ezzel rövid idő alatt két meghatározó biztonsági vezető távozott posztjáról.