Még szilveszter éjszakáján is akcióba hívták a Fidesz digitális harcosait

POLITIKA
Azóta, hogy Orbán Viktor tavaly májusban bejelentette a Harcosok Klubját, turbó fokozatra kapcsolt a Fidesz addig inkább politikusokra és profi tartalomgyártókra építő szerveződése a közösségi médiában: egymást érik az újabb és újabb felületek, amiken a kormánypárt már nemcsak megszólítja híveit, hanem őket is bevonja a digitális munkába.

Vagyis kér: van, hogy csak egy lájkot, máskor egy megosztást, de az is előfordul, hogy ideológiai mankókat ad a komment formájában történő véleménynyilvánításhoz.

A kampányt irányító miniszterelnök szerint ugyanis a választást csak így lehet megnyerni: ha a Fidesz-tábor az áprilisig hátralévő időszakban tovább erősíti jelenlétét az online térben és a még mindig erősebb ellenféllel szemben „legalább döntetlenre fel tud jönni”.

De mennyi támogató komment, felülről irányított raid vagy szívességből végzett smiley csata az, amit az online kemény magra lehet bízni? Mennyire terhelhetők a fideszesek és hány feladat érkezik az egyre csak tobzódó, online mozgósításra kitalált csoportokban, hírlevelekben, csatornákon?

Megnéztük, hogyan teljesítettek az ünnepi időszakban, december 20. és 31. között (hiszen kampányidőszakban ilyenkor sincs megállás). Kizárólag azokra az üzenetekre fókuszáltunk, amelyekben a Fidesz nevében a párt támogatói felé kéréseket fogalmaztak meg:

  • a Harcosok Klubja csoportban,
  • a csoporthoz kapcsolódó chatbot Messenger-felületén,
  • a Digitális Polgári Körök egy random kiválasztott zárt csoportjában,
  • az ahhoz kapcsolódó chatcsatornán,
  • Orbán heti Kör-Levelében, illetve
  • a miniszterelnök, vezető fideszes politikusok és tartalomgyártók szeptemberben induló messengercsatornáján, amit hírcsatornának is neveznek.

Összesítésünkből kiderült, hogy az ünnepek alatt a legtöbbször Orbán Balázs posztjait kellett a tiszás áradástól megmenteni, szilveszter éjszakáján se volt pihenő, komment és komment között is óriási a különbség, illetve hogy a karácsonyi szünetben új, még zártabb chatcsoportok alakultak.

De menjünk sorban!

POLITIKA harcosok klubja fidesz Menczer Tamás deák dániel orbán viktor Orbán Balázs chatcsatorna halász noémi szánthó miklós bohár dániel digitális polgári kör
