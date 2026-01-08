Álnéven dolgozik, orosz propagandának nyilatkozik, szélsőjobb vezetőkkel fotózkodik – ki az a Scarlett Karoleva, aki az Orbáninfón is kérdezhetett?

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatóján volt egy újságíró, aki a Keir Starmer, Emmanuel Macron és Ursula von der Leyen „elnyomó rezsimje alatt élő” európaiakat emlegetve kérdezte meg a miniszterelnököt, mit gondol arról, hogy Donald Trump „felszabadította” a venezuelaiakat. Az illető Scarlett Karoleva néven, független hollandiai újságíróként mutatkozott be, és így szerepel a közösségi médiában is. Valójában azonban nem ez a neve.

A 29 éves nőt ugyanis Bahar Poleșciucnak hívják, és moldáv állampolgár.