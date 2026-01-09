A hiperszonikus Oresnyik rakétával támadták Ukrajna energetikai infrastruktúráját az oroszok

Az orosz fegyveres erők „Kijev Putyin rezidenciája elleni támadására válaszul” nagyszabású csapást mértek Ukrajna kritikus fontosságú létesítményeire – írta az orosz védelmi minisztérium alapján a Meduza.

Az oroszok szerint „a csapás céljait elérték”, többek között dróngyártó üzemeket, valamint az ukrán hadiipari komplexum működését biztosító energetikai infrastruktúra elemeit semmisítették meg.

A támadáshoz közepes hatótávolságú, hiperszonikus Oresnyik rakétákat használtak. Az új fejlesztésű fegyvernek számító rakétát 2024 novemberében egyszer már bevetették Ukrajnában, egy Dnyipro városban található ipari létesítmény ellen. Az oroszok azt állítják, hogy az ukránok rendelkezésére álló légvédelmi rendszerek nem hatékonyak a fegyverrel szemben. A rakétát az oroszok arra válaszul vetették be, hogy az ukrán hadsereg nyugati nagy hatótávolságú rakétákat használt oroszországi célpontok elleni támadásokhoz.

Az ukrán légierő közlése szerint január 8-án 23:47-kor az orosz csapatok ballisztikus rakéta alkalmazásával mértek csapást Lviv város infrastruktúrájára. „A légi célpont mintegy 13 ezer kilométer/órás sebességgel haladt ballisztikus pályán” – áll a közleményben. Andrij Szadovij polgármester szerint a légiriadó kihirdetését követően robbanássorozat volt hallható. Később arról írt, hogy találat ért egy kritikus infrastruktúrát. Sérültekről nem érkezett jelentés.

A Putyin novgorodi rezidenciája elleni támadás témáját Szergej Lavrov orosz külügyminiszter dobta be a Trump-Zelenszkij találkozó után, azt állítva, hogy az ukránok a béketárgyalások előkészítése közben meg akarták támadni az elnököt. Zelenszkij ukrán elnök ezt tipikus orosz hazugságnak nevezte, amivel szerinte a Kreml ki akar farolni a tárgyalásokból. Az oroszok Donald Trump amerikai elnök szerint sem mondtak igazat.