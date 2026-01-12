Váltóhiba miatt késnek és kimaradnak a Déli pályaudvarról induló és oda érkező járatok

A Déli pályaudvarról induló, valamint oda érkező járatoknál 20-40 perccel hosszabb menetidőre, rövidebb útvonalon közlekedő vonatokra lehet számítani váltóhiba miatt – írja oldalán a Mávinform.
A fenti rövid keretesbe az már nem fért bele, hogy vannak olyan vonatok, amik egyáltalán nem is közlekednek. Az oldalon közöltek szerint hétfőn reggel a következő járatokat érintik a változások:
- A martonvásári Z30-as vonatok Martonvásár – Budapest-Kelenföld között közlekednek.
- Kivétel a Déli pályaudvarról 8:40-kor Martonvásárra (4632), valamint a Martonvásárról 8:48-kor a Déli pályaudvarra (4637) induló Z30-as vonatok, melyek nem közlekednek.
- A Déli pályaudvar – Százhalombatta közötti S40-es vonatok nem közlekednek.
- A tárnoki S36-os vonatok nem közlekednek.
- Az Oroszlányból 8:45-kor a Déli pályaudvarra induló S12-es vonat (4457) csak Tatabányától közlekedik, odáig pótlóbusszal lehet utazni.
- A Déli pályaudvarról 8:25-kor Győrbe induló S10-es vonat (4932) nem közlekedik.
- A Veszprémből 8:32-kor a Déli pályaudvarra induló Bakony InterCity (IC 909) nem közlekedik. Székesfehérvárig pótlóbusszal lehet utazni, onnan a következő Budapestre tartó vonattal lehet menni.
- A Budapest-Kelenföldről 8:12-kor Pécsre induló Mecsek InterCity (IC 802) várhatóan 30 perces késéssel indul.