A 4iG bevezeti az 5G-t Észak-Macedóniába

A 4iG Csoport leányvállalata, a One Macedonia a nyerte Észak-Macedónia országos 5G frekvenciapályázatát – közölte a cégcsoport.

A közlemény szerint a macedón Elektronikus Hírközlési Ügynökség (AEK) döntése megnyitja az utat az ország első, teljes lefedettségű, önálló (standalone) 5G hálózatának kiépítése előtt.

Egy korábbi közlemény szerint a projekt megvalósításának egyik pillére az Ericssonnal kötött előzetes stratégiai együttműködési megállapodás, amely az új infrastruktúra tervezésére, kialakítására és bevezetésére terjed ki.

Az 5G hálózat bevezetésének és a kereskedelmi szolgáltatások megkezdésének határideje 2027 márciusa. A hosszú távú fejlesztési ütemterv 2030-ig a városi térségek és a fő közlekedési útvonalak, valamint csomópontok teljes lefedését, 2032-ig pedig az országos nagysebességű internet-hozzáférés biztosítását irányozza elő.

A közleményben kiemelték: a fejlesztés célja, hogy a lakosság, az intézmények és a vállalkozások számára gyors, megbízható és magas szintű védelmet nyújtó mobilkapcsolatot biztosítson, összhangban az európai szabványokkal.

A One már jelen van a Nyugat-Balkán több piacán: Albániában vezetékes és mobil távközlési szolgáltatásokat nyújt, Montenegróban pedig mobilszolgáltatóként működik.

Ahogy korábban írtuk, a 4iG a NER gazdasági terjeszkedésének tökéletes terméke. A Jászai Gellért vezette cég az elmúlt években megszerezte magának a magyar telekommunikációs és távközlési piac jelentős szeletét a Vodafone és a Digi megvásárlásával, hatalmas hadiipari bizniszekben vannak, egymás után kötik a stratégiai megállapodásokat az Egyesült Arab Emírségektől Izraelig, miközben Orbán Sára, a miniszterelnök lánya egy magángéppel jár Jászai Gellért családjával. Legutóbb pedig több tízmilliárd forinttal szálltak be a Kapu Tibort az űrbe juttató amerikai vállalatba.