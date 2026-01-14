Reuters: Felfegyverzett kurd szeparatista csoportok próbálták meg átlépni az iraki-iráni határt

Felfegyverzett kurd szeparatista csoportok próbálták meg átlépni az iraki-iráni határt – írja a Reuters három névtelen forrásra, köztük egy vezető iráni tisztségviselőre hivatkozva. A források szerint a török hírszerzés értesítette az irániakat a kurd fegyveresek jelenlétéről az elmúlt napokban.

Az Iráni Forradalmi Gárda a Reuters egyik forrása szerint összecsapott a kurd fegyveresekkel. Sem a török hírszerzés, sem az elnöki hivatal nem reagált a hírügynökség megkeresésére. Törökország terroristaként tartja számon az Irak északi részén jelenlévő kurd fegyveres csoportokat.

Teherán, 2026. január 9.
Fotó: MAHSA/Middle East Images via AFP

A Reutersnek névtelenül nyilatkozó iráni tisztségviselő szerint a fegyveresek Irakból és Törökországból érkeztek az iráni határra.

Iránban jelentős kurd kisebbség él, ahogyan a környező Irakban, Szíriában és Törökországban is.

Iránban hetek óta tüntetések vannak a teokrata rezsimmel szemben, az országban lekapcsolták az internetet, több ezer demonstráló halt meg eddig. Donald Trump nemrég hatalomátvételre buzdította a tüntetőket, azt mondta, úton van a segítség.

