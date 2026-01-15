A dán miniszterelnök szerint Grönland védelme a NATO közös ügye

Mette Frederiksen dán miniszterelnök kijelentette: Grönland védelme az egész NATO „közös ügye”. Frederiksen azután beszélt erről, hogy több európai ország katonákat küld a szigetre, lényegében reagálva Donald Trump fenyegetéseire, miszerint az Egyesült Államok akár erővel is megszerezné a szigetet.

Franciaországból, Németországból, az Egyesült Királyságból, Norvégiából és Svédországból indultak csapatok Grönlandra, Dánia egyúttal bejelentette, hogy növeli saját katonai jelenlétét is. Egy, a műveletben részt vevő ország szerint az európai csapatok nemcsak politikai támogatást demonstrálnak, hanem egy rövid gyakorlaton is részt vesznek. Vizsgálják, hogyan lehetne valamilyen tartósabb szárazföldi katonai jelenlétet kialakítani Grönlandon, részben azért, hogy megnyugtassák az Egyesült Államokat, az európai NATO-tagállamok igenis komolyan veszik az északi-sarkvidéki biztonság kérdését.

Fotó: JOHAN NILSSON/TT News Agency via AFP

Frederiksen szerint a NATO-n belül egyetértés van abban, hogy az erősebb sarkvidéki jelenlét kulcsfontosságú Európa és Észak-Amerika biztonsága szempontjából.

Emmanuel Macron francia elnök tegnap jelentette be, hogy a francia hadsereg első egységei már úton vannak, és további csapatok is követik őket. Francia hatóságok szerint körülbelül 15 francia katona – egy hegyivadász egység tagjai – már Nuukban, Grönland fővárosában tartózkodnak. Németország csütörtökön közölte, hogy egy 13 fős felderítő egységet küld a térségbe. Hollandia és az Egyesült Királyság szintén jelezte, hogy részt vesz a Dánia által vezetett, közös hadgyakorlatokon.

Bár a lépés szimbolikája jelentős, összesen néhány tucat európai katona érkezik Grönlandra, és még nem tudni, meddig maradnak. A dán védelmi miniszter tervei szerint Grönlandon tartósabb katonai jelenlétet alakítanak ki, „nagyobb dán hozzájárulással”. Elmondása szerint a különböző NATO-országok katonái váltásos rendszerben szolgálnának a szigeten.

Mindeközben az Egyesült Államok és Dánia közös munkacsoportot hoz létre, hogy megvitassák a Grönlandot érintő kérdéseket, amelyekkel a dán külügyminiszter washingtoni látogatásán nem jutottak dűlőre. (Guardian)