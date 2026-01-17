Az LMP nem indul el a választáson

Döntött az LMP kongresszusa, nem indulnak el az április 12-i országgyűlési választáson.
„Nem kívánjuk akadályozni a kormányváltást, ezért nem állítunk listát és nem indítunk jelölteket”, mondta a Tisza-közeli Kontrollnak Bakos Bernadett, az LMP országgyűlési képviselője.
Ungár Péter társelnök épp a napokban jelentette be, hogy elhagyja a politikát.
A Kontroll azt írja, annak a lehetőségét még meghagyta a kongresszus, hogy a választás során támogassanak egy olyan ellenzéki pártot, ami ezt kifejezetten kéri, de erről is külön döntést kell majd hozniuk. Megszavazták azt is, hogy legfeljebb 3 egyéni jelöltet indíthatnak el egy ilyen esetleges együttműködés keretében.
Az LMP régóta nulla közeli támogatottságú, a párt 2024 óta intenzíven porlad, volt, hogy két napon belül három ismert politikusuk lépett ki. Aztán a parlamenti frakciójuk is szétesett, miután Csárdi Antal 2024 októberében közölte, hogy az év végén kilép az LMP-ből és a frakcióból is.
Az LMP a sokadik a hasonló döntést hozó pártok sorában: elsőként a Momentum határozott úgy, hogy nem indul, aztán a Gattyán-féle MeMo, illetve a Vona Gábor-féle Második Reformkor is.
Karrierváltás.
„A kormányváltás elősegítése érdekében.”
Egy választásra volt jó a pornóból meggazdagodott milliárdos politikai projektje.
A párt egyébként mérhetetlen, a politikai évadnyitót háromezren se nézték meg Vona YouTube-csatornáján.
De ez is kevés volt.
Amikor eljutott hozzá az erről szóló bizonyíték, azonnal eldöntötte, hogy távozik az LMP-ből, mondta a 444-nek. Csárdi Antal állítása szerint Ungár Péter sem tagadta, hogy volt ilyen egyeztetés. Ungár Pétert is elértük, aki a többi között azt mondta, Csárdi korábban is kiléphetett volna, ha gondot okoz számára a visszalépés.
Schmuck Erzsébet és Vágó Gábor után Keresztes László Lóránt is.