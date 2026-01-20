Lavrov elégedett, hogy a Mol veheti meg az orosz tulajdont a szerb olajvállalatban

energia
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint Oroszország számára előnyös lenne, ha a magyar Mol szerezne részesedést a szerb NIS olajvállalatban, írja a Reuters. Az orosz Gazprom Neft kötelező erejű szándéknyilatkozatot írt alá a Mollal, hogy eladja a magyar vállalatnak a többségi részesedését a NIS-ben. Ahhoz, hogy az üzlet valóban létre is jöjjön, még szükség van az amerikaiak jóváhagyására.

Az orosz Gazprom 11,3 százalékos részesedéssel rendelkezik a NIS-ben, míg szankcionált olajipari leányvállalata, a Gazprom Neft 44,9 százalékkal, a szerb kormány 29,9 százalékkal, a fennmaradó részt pedig kisrészvényesek és alkalmazottak birtokolják.

Mindez néhány napja már körvonalazódott, de az üzlet így is rendkívül jelentős. Nem utolsó sorban persze a Mol szempontjából, akik ezzel úgy vásárolnak fel egy jelentős regionális szereplőt a szankciós politikáknak köszönhetően, hogy korábban éppen a szankciók alóli kivételek révén, az orosz olaj árelőnyét kihasználva tettek szert háborús extraprofitra - most pedig évtizedes törekvéseiknek megfelelően tovább tudnak terjeszkedni a Balkánon.

