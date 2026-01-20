Macron megírta Trumpnak: nem érti, mit művel Grönland ügyében, Trump erre ízig-vérig Trump-választ adott

A davosi világgazdasági konferencián akar Donald Trump az európaikkal Grönladnról tárgyalni – erről posztolt az amerikai elnök a saját közösségi média platformján. Azt írta, az ötlet, hogy „az érintett felekkel” ott egyeztessen egy, a NATO főtitkárával, Mark Ruttéval folytatott telefonbeszélgetés során merült fel.
Az elnököt szerdára várják a svájci Alpokban található luxushotelbe, ahol a geopolitikai fórumot évtizedek óta megrendezik.
A Grönland körüli amerikai-európai összefeszülés miatt az idei Davosból várhatóan krízistanácskozás lesz, de az, hogy konkrétan kik vesznek majd részt a tárgyalásokon, egyelőre nem világos.
A dánok nemrég bejelentették, hogy ők nem mennek, és nem utazik Svájcba Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sem, ő az ukrajnai energiaválság miatt.
A nagyobb európai fővárosok között napok óta intenzív egyeztetés megy arról, hogyan reagáljanak arra, hogy az Egyesült Államok a katonai megszállást sem kizárva fenyeget egy NATO- és EU-tagországot.
Trump álláspontja Grönlanddal kapcsolatban a posztjai alapján nem sokat változott az elmúlt napokban: azt írta nemrég:
„Meg kell szereznünk. Meg kell ezt tennünk. Dánia nem tudja megvédeni”.
Mindeközben Emmanuel Macron francia elnök egy Signal-üzenetben azt javasolta Trumpnak, hogy üljön össze csütörtökön a nyugati gazdasági nagyhatalmakat tömörítő G7, plusz az oroszok, az ukránok, a dánok és a szírek egy egyeztetésére. Azt is írta, hogy nem érti, mit művel Grönland ügyében. Mindezt onnan tudjuk, hogy Trump kiposztolta az üzenetet.
Később újságírói kérdésre azt mondta Macronról: „Senki sem akarja őt, mert hamarosan távozik hivatalából”. A francia elnök mandátuma 2027-ben jár le.
Trump azt is sérelmezi, hogy Macron nem akar csatlakozni a békeklubjához (ahová Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin is meghívást kapott, és ahová egyébként egymilliárd dollár a behopp). „200%-os vámot vetek ki a boraira és pezsgőire, és akkor csatlakozni fog” – mondta erről. (via Bloomberg, Spiegel)
Hiszen az Egyesült Államok elnöke éppen zsarolással és fenyegetéssel igyekszik elvenni tőlük Grönlandot.
Az elnök jelenleg Ukrajnát választja.
„Nem hagyjuk magunkat zsarolni, és lesz európai válasz” – mondja Németország is.
Arról azonban nem nyilatkozott, hogy alkalmazna-e erőszakot a terület elfoglalására.