Macron megírta Trumpnak: nem érti, mit művel Grönland ügyében, Trump erre ízig-vérig Trump-választ adott

A davosi világgazdasági konferencián akar Donald Trump az európaikkal Grönladnról tárgyalni – erről posztolt az amerikai elnök a saját közösségi média platformján. Azt írta, az ötlet, hogy „az érintett felekkel” ott egyeztessen egy, a NATO főtitkárával, Mark Ruttéval folytatott telefonbeszélgetés során merült fel.

Az elnököt szerdára várják a svájci Alpokban található luxushotelbe, ahol a geopolitikai fórumot évtizedek óta megrendezik.

A Grönland körüli amerikai-európai összefeszülés miatt az idei Davosból várhatóan krízistanácskozás lesz, de az, hogy konkrétan kik vesznek majd részt a tárgyalásokon, egyelőre nem világos.

A dánok nemrég bejelentették, hogy ők nem mennek, és nem utazik Svájcba Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sem, ő az ukrajnai energiaválság miatt.

A nagyobb európai fővárosok között napok óta intenzív egyeztetés megy arról, hogyan reagáljanak arra, hogy az Egyesült Államok a katonai megszállást sem kizárva fenyeget egy NATO- és EU-tagországot.

Fotó: ANDREW LEYDEN/NurPhoto via AFP

Trump álláspontja Grönlanddal kapcsolatban a posztjai alapján nem sokat változott az elmúlt napokban: azt írta nemrég:

„Meg kell szereznünk. Meg kell ezt tennünk. Dánia nem tudja megvédeni”.

Mindeközben Emmanuel Macron francia elnök egy Signal-üzenetben azt javasolta Trumpnak, hogy üljön össze csütörtökön a nyugati gazdasági nagyhatalmakat tömörítő G7, plusz az oroszok, az ukránok, a dánok és a szírek egy egyeztetésére. Azt is írta, hogy nem érti, mit művel Grönland ügyében. Mindezt onnan tudjuk, hogy Trump kiposztolta az üzenetet.

Később újságírói kérdésre azt mondta Macronról: „Senki sem akarja őt, mert hamarosan távozik hivatalából”. A francia elnök mandátuma 2027-ben jár le.

Trump azt is sérelmezi, hogy Macron nem akar csatlakozni a békeklubjához (ahová Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin is meghívást kapott, és ahová egyébként egymilliárd dollár a behopp). „200%-os vámot vetek ki a boraira és pezsgőire, és akkor csatlakozni fog” – mondta erről. (via Bloomberg, Spiegel)