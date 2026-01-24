Borízű hang #254 [H]: Nyolcmilliárd geopolitikai szakértő jégeralsóban

Műsorunk dermatológiai, jégerológiai, geopolitikai kérdésekben egyaránt a legélesebb kés a fiókban.

  • 00:33 Winkler Róbert gyalog, de jégeralsóban. Mennyit ér egy jéger? A podcastoláshoz ideális alsónemű.
  • 07:00 Geszti Péter, a geopolitikai elemző. Mark Carney beszéde. Disszidensek és ellenzékiek. A nyolcmilliárd geopolitikai elemző bolygója.
  • 12:39 Trump davosi beszéde. Bede Márton cikke Európa lapjairól. Bizalomvesztés Európában. A kanadai Matolcsy.
  • 16:56 Carney Pekingben. Havel nem nyalt volna. Kínában lehet bízni. Jó hír: csökken Orbán áldozatainak száma. Az emberiség előtt álló lényegesebb problémák.
  • 20:33 Gulyás Kínában. Kínai paprika Szerbiában.
  • 23:56 Cigányzene a Szaletlyben. Lakossági techno az Asadorban. A Dohány utcai Kulacs. RATM a Monokini Kantinban. Stoner metal a Flying Birdben. Az Om és az orosz Phurpa.
  • 30:33 Fejes László ismét megaláz. A lappok bögölyellenes intézkedései. Saunahattu, 2. rész. Finn gyerekek szaunázási szokásai.
  • 35:20 Marokkó–Szenegál. A szenegáli kapus törölközője. Interkontinentális kupák az 1960-as évek második felében Argentínában. Törő máig fáj!
  • 38:56 Lehet-e csajozni Borízű Hang-hallgatóként? A Grindrtől a Bumble-ig. Generációs szakadék randiapphasználatban. Grafikon ismerkedo. Te hol keresed a szerelmet?
  • 42:17 Lovebox, OKCupid, Apróhirdetések. Dolák-Saly Róbert társat keres.
  • 46:36 Most jó tinédzsernek lenni! A Wirecutter pattanástapasztesztje.
  • 49:00 A probiotikum-kamu. Az NHS szakvéleménye. Homeopátia a magyar egészségügyben.
  • 52:48 Vietnamibolt-dömping Pest különböző kerületeiben. Univerzális fogantyú és macskakaparó.
  • 58:01 Uj Péter operációs rendszert telepít.

