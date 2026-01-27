Az ukrán külügyminiszter szerint Orbán fenyegetést jelent a saját népére

„Egyszerűen véget ért a diplomáciai »nem észlelés« időszaka. Bármilyen barátságtalan megnyilvánulásra országunkkal, népünkkel vagy az állam vezetésével szemben határozottan reagálni fogunk. Ezért az én nyilatkozataim a magyar fél barátságtalan lépéseire adott válaszok, azok tükröződései. A dolgokat nevükön kell nevezni. Magyarország az egyetlen akadálya Ukrajna európai uniós tagságának. Sőt, úgy vélem, Magyarország miniszterelnöke fenyegetést jelent a saját népére” - nyilatkozta Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter a Pravdának adott interjújában, ahol hosszan kitértek a magyar kormánnyal kialakult konfliktusra.

Szibiha szerint a magyar miniszterelnök a kárpátaljai magyarokat is bünteti azzal, hogy akadályozza Ukrajna uniós csatlakozását. „Határozottan elutasítjuk az ukránellenes retorikát is, ami elhangzik, valamint azokat a kísérleteket, amik Ukrajnát a magyar belpolitikai diskurzusba próbálják bevonni. Ehelyett azt látjuk, hogy mesterségesen a választási kampány egyik tényezőjévé tesznek bennünket” - tette hozzá a külügyminiszter.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter Fotó: YEVHEN KOTENKO/NurPhoto via AFP

Arra reagálva, hogy Szijjártó Péter nemrég azt mondta, hogy az ukrán kormány is elindul a magyar parlamenti választáson a Tisza Párt nevében, az ukrán külügyminiszter most azt mondta: „Bár arányosan járunk el, nincs időm minden ostobaságra reagálni.” Amikor a kormányváltás lehetőségéről kérdezték, azt mondta, hogy együtt fognak működni bármely olyan hatalommal, amit a magyar nép törvényesen választott meg, valamint érdekeltek a Magyarországgal fenntartott jó szomszédi kapcsolatokban. Arra azt esetre, ha az Orbán-kormány maradna, és tovább blokkolná az ukrán csatlakozást, Szibiha azt válaszolta: „Ukrajnának nincs más útja, mint megszerezni Magyarország szavazatát az Európai Unióhoz való csatlakozásunk támogatásához. Nagyon reméljük, hogy a választások után bekövetkező bármilyen körülményváltozás lehetővé teszi majd ennek a vétónak a feloldását. Ez alapvetően fontos számunkra, alapvetően fontos Európa számára. És biztos vagyok benne, hogy Magyarország számára is az.”

Erre reagálva Szijjártó Péter azt írta, hogy „amíg mi vagyunk kormányon, Ukrajna biztosan nem lesz az Európai Unió tagja, mert az ukránok behoznák a háborút az EU-ba és így belerángatnának minket is a háborújukba”.

Csúcsra járatott konfliktus

Később az interjúban Andrij Szibiha úgy értékelte, hogy Magyarországgal a szembenállás csúcspontjához közelednek. Ez a folyamat kedden már ott tartott, hogy Szijjártó Péter bekérette a külügyminisztériumba Sándor Fegyir ukrán nagykövetet, mert úgy értékelte, hogy „Ukrajna elnöke és kormánya ugyanis egy kendőzetlen, szégyentelen, nyílt, durva beavatkozásba kezdett. Nyilvánvalóan befolyásolni akarják a magyar választás eredményét”. Szerinte ezzel a Tisza győzelmét akarják elősegíteni. Sándor Fegyirt a külügyminisztérium előtt a kormánypropaganda munkatársai várták mikrofonokkal.

A magyar és az ukrán kormány a múlt héten több körben is üzengetett egymásnak. A davosi Világgazdasági Fórumon elmondott beszédében Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arról beszélt, hogy „minden Viktor, aki európai pénzből él, miközben megpróbálja kiárusítani az európai érdekeket, megérdemel egy fejbe kólintást”, amire Orbán a Facebookon magyarul válaszolva „szorult helyzetben lévő embernek” nevezve az ukrán elnököt, „aki negyedik éve nem tud vagy nem akar lezárni egy háborút”.

Erre Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az X-en azt írta: „Ukrajna EU-tagságának blokkolásával Orbán Viktor Putyin kívánságait teljesíti. Ugyanakkor akadályozza a béke helyreállítását Európában, és Magyarországot a Kreml rezsimjének cinkosává teszi – folytatta. –Ma Orbán nem is Horthy Miklósként, hanem Hitler csatlósaként, Szálasi Ferencként viselkedik. Ez a második világháború tanulsága.” Erre Szijjártó választási beavatkozással vádolta, ahogy Orbán Viktor is arról beszélt, hogy az ukrán kormány összehangolt intézkedéssorozattal akar beavatkozni a magyar választásokba.