Donald Trump a Nihilista Pingvinnel őrjíti meg a világ internetezőit

Sokan vonhatták fel meglepődve a szemöldöküket, amikor múlt héten a Fehér Ház egy olyan AI-generált képet posztolt a közösségi médiába, amin az amerikai elnök egy amerikai zászlót tartó pingvinnel sétál bele a messzeségbe a hóban-jégben, miközben a háttérben egy grönlandi zászló lobog. (Bár bevallom, én személy szerint feketeöves Fehér Ház-kontent rajongó vagyok, nagyjából úgy képzelem a cringe szótári definícióját, mint ami ezeken a közösségi média oldalakon történik, ezért egy másodperc alatt engedtem volna el, hogy a pingvinek nem azon a sarkkörön élnek, ahol Grönland is található, vannak ennél cifrább posztok is a Fehér Ház instáján.)
De mi van? Ha már az elnök bejelentette, hogy nem fog használni fegyvereket a sziget megszerzéséhez, akkor pingvineket fog? Hát nem, a történet sokkal több ennél, valójában az életünk legnagyobb egzisztenciális kérdése húzódik meg a háttérben, a sztori megértéséhez pedig vissza kell ugranunk majdnem 20 évet az időben.
Az amerikai elnök a svájci Világgazdasági Fórumon tartott egy, a mostanában megszokottnál is összefüggéstelenebb, hosszú beszédet, ahol egyebek mellett Európáról és Grönland megvásárlásáról is beszélt.
Az amerikai elnök azt is közölte, rezsimváltást szeretne elérni Venezuelában. Az ottani olajiparba is beszállna az Egyesült Államok.
Az amerikai elnök továbbra is fenyegetőzik.
Alex Jeffrey Pretti a tanúk szerint fegyver nélkül próbált segíteni másokon. A Trump-adminisztráció és vezető tisztviselői már a vizsgálat előtt „belső terroristának” bélyegezték az áldozatot, miközben a nyilvánosságra került videók és tanúvallomások mást mutatnak.
Jogi megfigyelőként segítette a minneapolisi bevándorlókat az a 37 éves, amerikai állampolgárságú háromgyerekes nő, akit az ICE ügynöke közelről agyonlőtt. Trumpék szerint a nő rátámadt az idegenrendészekre, a helyi demokraták szerint ez „baromság ”, az ügynök felelőtlenül élt a hatalmával. Nem a szerdai volt az első halálos ICE-ellenőrzés.
Bár szinte biztosnak tűnik, hogy a 2024-es amerikai elnökválasztás Donald Trump és Joe Biden közt dől el, vannak még reménykedő indulók. RFK Jr. esélyeit növeli, hogy Kennedy a vezetékneve, viszont csökkenti, hogy teljesen beleőrült a pandémiába.