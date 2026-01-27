Donald Trump a Nihilista Pingvinnel őrjíti meg a világ internetezőit

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Sokan vonhatták fel meglepődve a szemöldöküket, amikor múlt héten a Fehér Ház egy olyan AI-generált képet posztolt a közösségi médiába, amin az amerikai elnök egy amerikai zászlót tartó pingvinnel sétál bele a messzeségbe a hóban-jégben, miközben a háttérben egy grönlandi zászló lobog. (Bár bevallom, én személy szerint feketeöves Fehér Ház-kontent rajongó vagyok, nagyjából úgy képzelem a cringe szótári definícióját, mint ami ezeken a közösségi média oldalakon történik, ezért egy másodperc alatt engedtem volna el, hogy a pingvinek nem azon a sarkkörön élnek, ahol Grönland is található, vannak ennél cifrább posztok is a Fehér Ház instáján.)

De mi van? Ha már az elnök bejelentette, hogy nem fog használni fegyvereket a sziget megszerzéséhez, akkor pingvineket fog? Hát nem, a történet sokkal több ennél, valójában az életünk legnagyobb egzisztenciális kérdése húzódik meg a háttérben, a sztori megértéséhez pedig vissza kell ugranunk majdnem 20 évet az időben.