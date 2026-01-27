Financial Times: Az Egyesült Államok csak akkor garantálja Ukrajna biztonságát, ha átadják a Donbaszt az oroszoknak

A Trump-adminisztráció jelezte Ukrajnának, hogy az Egyesült Államok által nyújtott biztonsági garanciák attól függenek, hogy Kijev elfogadja-e azt a békemegállapodást, amiben lemond a Donbaszról – írja a Financial Times a tárgyalások menetét ismerő nyolc forrásra hivatkozva.

Washington felajánlotta, hogy békeidőben több fegyvert adna Ukrajnának, ha Kijev kivonja csapatait a régióból. A Donbasz nagy részben már az oroszoké, de fontos ukrán védvonal is, amit az agresszornak négy év alatt sem sikerült bevennie. Egy kutatás szerint az ukránok többsége határozottan ellenzi, hogy Ukrajna visszavonja a csapatait, akkor is, ha ezért európai és amerikai biztonsági garanciákat kapnak.

Ukrán és európai tisztviselők szerint az amerikai álláspont nyomásgyakorlás Kijevre. Egy magas rangú ukrán tisztviselő úgy fogalmazott: az Egyesült Államok „mindig megáll, amikor a biztonsági garanciák aláírására kerülne sor”, és egyre bizonytalanabb, hogy Washington valóban vállal-e kötelezettségeket.

Volodimir Zelenszkij és Donald Trump találkozója Davosban Fotó: HANDOUT/AFP

Az amerikai álláspontot ismerő egyik forrás viszont azt mondta: Washington nem akar területi engedményeket kikényszeríteni Ukrajnától. Szerinte az Egyesült Államok csak azt köti feltételhez, hogy a felek állapodjanak meg a békéről, annak tartalmáról Ukrajnának és Oroszországnak kell döntenie. A Fehér Ház helyettes szóvivője, Anna Kelly tagadta, hogy az Egyesült Államok feltételeket szabna. Mint mondta, Washington szerepe az, hogy segítse a feleket a megállapodás elérésében.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap Vilniusban arról beszélt, hogy az Egyesült Államok által Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákról szóló dokumentum teljesen elkészült, Kijev arra vár, hogy kijelöljék az aláírás időpontját és helyszínét. A részletekről nem árult el semmit.

A múlt heti amerikai–orosz–ukrán béketárgyalásokon a területi kérdés kulcsfontosságú téma volt. Az orosz kormány ezt megelőzően úgy nyilatkozott, „tartós béke nem lehetséges a területi kérdések megoldása nélkül”. Ez a mondat jelenlegi ismereteink szerint azt jelenti, hogy az oroszok addig nem hagynak fel a katonai műveletekkel, amíg Ukrajna nem hagyja el a Donbasz teljes területét. A következő tárgyalási fordulót február 1-jére tervezik Abu-Dzabiban.