Orosz támadások jelentős áramkimaradást okoztak Harkivban

Hétfőn orosz drón- és rakétatámadások érték Harkivot: Ukrajna második legnagyobb városában és a környező térségben az áramszolgáltatás mintegy 80 százaléka megszűnt – írja a Guardian a helyi hatóságok közlése alapján.

A csapások lakóépületeket, egy iskolát és egy óvodát is eltaláltak. Oleh Szinjehubov megyei kormányzó a Telegramon közzétett videóban arról számolt be, hogy két ember megsérült. Ihor Terehov polgármester szerint a támadás egy „energetikai létesítményt” célzott, miközben az éjszakai hőmérséklet -14 Celsius-fokra süllyedt.

Kijevet az új év kezdete óta három nagy légicsapás is érte, amik több száz épületben okoztak áram- és fűtéskimaradást. Helyszíni riportunkban azt írtuk, az ukrán energetikai infrastruktúra ellen negyedik éve zajló orosz légi hadjárat idén elkezdte teremni gonosz gyümölcsét, januárban hetekre nulla fok alá csökkent a hőmérséklet Ukrajna-szerte, az erős havazás pedig fény (és hő)-visszaverő réteget terített az egész országra, fokozva a hideget. A polgármesteri hivatal szerint 600 ezer lakos hagyta el ideiglenesen a várost a januári áramválság miatt.

Harkivot ert támadás január 24-én. Fotó: VIACHESLAV MADIIEVSKYI/NurPhoto via AFP

Kryvij Riht, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szülővárosát is támadták az oroszok. Olekszandr Vilkul, katonai közigazgatásának vezetője a Telegramon azt írta, hogy a becsapódás tüzet okozott, de a lakókat biztonságosan kimenekítették.

Közben a NATO főtitkára, Mark Rutte arra figyelmeztetett, hogy Ukrajna az elmúlt több mint egy évtized „legkeményebb telét” éli át. Hétfőn az Európai Parlamentben nagyobb rugalmasságot kért az uniós források felhasználásában, és üdvözölte, hogy Franciaország lefoglalt egy feltételezett orosz „árnyékflottához” tartozó tankert. Kiemelte a NATO folyamatos támogatását is, ugyanakkor jelezte: bár Ukrajna csatlakozna a szövetséghez, ezt egyes tagállamok továbbra is ellenzik, így a kérdés jelenleg nincs napirenden.

Rutte szerint az amerikai vezetésű béketárgyalások célja egy mielőbbi békemegállapodás vagy tartós tűzszünet elérése. Hangsúlyozta, hogy Ukrajna biztonsága Európa biztonságát is jelenti, ugyanakkor az Oroszországgal kapcsolatos területi kérdéseket „rendkívül érzékenynek” nevezte, és kijelentette: bármilyen kompromisszumról kizárólag Ukrajna dönthet. Tagadta azt is, hogy az Egyesült Államok nyomásgyakorlásra használná az Ukrajnának ígért biztonsági garanciákat.