Lázár kivégzéses és cigányfoglalkoztatási ötleteiről meg a nem létező védőpajzsról kérdeztük Gulyást

A mostani Kormányinfón – a legutóbbival szemben – ismét kérdezhettük Gulyás Gergelyt, a Miniszterelnökséget vezető minisztert. Ezúttal az alábbi témákban érdeklődtünk:

  • Ha már mostanában egyre több szó esik a Blackrock nevű amerikai vagyonkezelőről, amit a köztévében és a kormánypárti médiában – különösen az egykori Shell-alelnök, Kapitány István tiszás színre lépése óta – egy háborúpárti háttérhatalomként ábrázolnak, megkérdeztük, mi a kormány véleménye a cégről, amit korábban anyagilag is támogatott és Szijjártó Péter is csak dicsérni tudott.
  • Érdeklődtünk, hogy mi a kormány álláspontja Lázár János pedofil-kivégzési elképzeléseiről, hogy hibázott-e, amikor cigányozni kezdett, és hogy Gulyás egyetért-e Lázárral, aki szerint szavazatokat veszíthet-e a Fidesz Mészáros Lőrinc miatt (17:25-től).
  • Rákérdeztünk arra is, hogy miért az Országgyűlés Hivatala volt feltüntetve a Fidesz-frakció hirdetéseinek finanszírozójaként.
  • Megpróbáltunk többet megtudni arról az amerikai gazdasági védőpajzsról is, aminek nyoma sincs, az amerikaiak tagadják, hogy megállapodás született volna róla, de Orbán Balázs szerint bármikor lezárhatnánk az erről szóló kérdést.
  • És azt sem tudhattuk meg, hogy hány orosz diplomatát utasítottunk ki az elmúlt tíz évben.
POLITIKA pedofília shell gulyás gergely fidesz fidesz-frakció kormány kormányinfó pénzügyi védőpajzs Donald Trump országgyűlés hivatala facebook hirdetés Szijjártó Péter cigányozás sorosozás kapitány istván usa Orbán Balázs vitályos eszter Lázár János blackrock halálbüntetés
