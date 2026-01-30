Orosz tévés műsorvezetőket és művészeket szankcionált az EU propaganda terjesztése miatt

Hat orosz állampolgárt vont korlátozó intézkedések hatálya alá az EU-val, tagállamaival és partnereivel szembeni hibrid fenyegetés, oroszbarát propaganda terjesztése, hírhamisítás, külföldi információmanipulációval és beavatkozással (FIMI) való visszaélés miatt az Európai Unió Külügyek Tanácsa – írja az MTI.

A szankciók propagandistának számító televíziós műsorvezetőket és egy színészt sújtanak.

„Az érintettek orosz propaganda-tévécsatornáknál dolgoznak és propagandacélú műsorokat gyártanak, amikben dezinformációt terjesztenek az ukrajnai háborúról és dicsérik Vlagyimir Putyin orosz elnök rezsimjét. Munkájukon keresztül orosz propagandát és összeesküvés-elméleteket népszerűsítenek Oroszország Ukrajna elleni inváziójáról”

Szergej Polunyin, a most szankcionált balett-táncos. Fotó: ALEXANDER NEMENOV/AFP

– írták az uniós közleményben, amiben név szerint említik Dmitrij Gubernijev, Jekatyerina Andrejeva és Marija Sittel televíziós műsorvezetőket, valamint Pavel Zarubin propagandistát. A szankciók kulturális szereplőket is érintenek: Roman Csumakov színészt, valamint az Ukrajnában született, de Oroszországban dolgozó balett-táncost, Szergej Polunyint. Ők művészi tevékenységük révén terjesztettek oroszbarát propagandát.

A szankcionáltak mindegyike aktívan hozzájárul Oroszország Ukrajna elleni háborújához, például az orosz fegyveres erők számára szervezett pénzgyűjtésekkel.

A csütörtöki döntéssel az „Oroszország destabilizáló tevékenységei” miatt meghozott korlátozó intézkedések jelenleg 65 emberre és 17 entitásra vonatkoznak. A szankciók utazási korlátozásokat, valamint személyek és szervezetek vagyonának befagyasztását jelentik. Továbbá uniós országok állampolgárai és unióban bejegyzett szervezetek nem bocsáthatnak pénzeszközöket és gazdasági erőforrásokat a jegyzékbe vettek rendelkezésére.