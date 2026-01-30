Trump szerint veszélyes, hogy az Egyesült Királyság szorosabbra fűzné a kapcsolatait Kínával

Donald Trump amerikai elnök veszélyesnek nevezte, hogy az Egyesült Királyság szorosabb gazdasági kapcsolatokat épít Kínával, miközben Keir Starmer brit miniszterelnök pekingi látogatása során a kétoldalú viszony „újraindításának” gazdasági előnyeit hangsúlyozta – írja a Reuters.

„Nos, ez nagyon veszélyes számukra”

– mondta Trump Washingtonban. Starmer háromórás tárgyalást folytatott Hszi Csin-ping kínai elnökkel, amin többek között alacsonyabb vámokról és befektetési megállapodásokról egyeztettek. A brit kormányfő szerint a találkozók „valódi előrelépést” hoztak, és kiemelte a vízummentes utazásról, valamint az alacsonyabb whiskyvámokról szóló megállapodásokat, ami szerinte a kölcsönös bizalom erősítését szolgálják.

A brit kormány azzal érvel, hogy Kínával „nyitott szemmel” építi kapcsolatait, és Trump állításával szemben nem tartja veszélyesnek a közeledést. London hangsúlyozza, hogy a kínai nyitás nem az Egyesült Államoktól való elfordulást jelenti, hiszen Nagy-Britannia továbbra is kiemelten szoros kapcsolatot ápol Washingtonnal a védelem, a biztonság és a kereskedelem területén. Az amerikai kormány több szereplője ugyanakkor kételkedik abban, hogy a brit–kínai gazdasági együttműködés kézzelfogható eredményeket hozhat, különösen az export területén.

Fotó: SAMUEL CORUM/Getty Images via AFP

Trump csütörtökön Kanadát is vámokkal fenyegette, a közösségi oldalán azt írta, megvonhatja a Bombardier Global Express repülőgépek tanúsítványát, és 50 százalékos importvámot vethet ki minden Kanadában gyártott repülőgépre mindaddig, amíg Kanada nem engedélyezi az amerikai Gulfstream több típusát.

A lépés a Reuters szerint súlyos zavarokat okozhatna az észak-amerikai légi közlekedésben, mivel számos amerikai légitársaság – köztük az American Airlines és a Delta – kanadai gyártású repülőgépekre támaszkodik regionális járatai során. A Fehér Ház később pontosított: Trump kijelentése nem a már forgalomban lévő gépekre vonatkozott, az ágazat szereplői azonban arra figyelmeztetnek, hogy gazdasági okokra hivatkozva megvonni tanúsítványokat veszélyes precedenst teremtene. Szakértők és szakszervezetek szerint a lépés jogilag is erősen vitatható, mivel az amerikai légügyi hatóság jelenleg kizárólag biztonsági okokból vonhat vissza engedélyeket.

Az amerikai elnök csütörtökön még azokat az országokat is megfenyegette, amik olajat szállítanak Kubának. Az intézkedést egy nemzeti vészhelyzetre hivatkozó elnöki rendelet teszi lehetővé, ám egyelőre nem határozták meg sem a vámok mértékét, sem az érintett országokat. Havanna élesen reagált: a kubai kormány szerint a lépés megbéníthatja az áramtermelést, a mezőgazdaságot, a vízellátást és az egészségügyet, az amerikai politikát „a kubai nép megfojtásának” nevezte. Trump eközben azt állítja, Kuba hamarosan összeomolhat, különösen azután, hogy korábbi fő olajszállítója, Venezuela leállította a szállításokat.