Újabb magas rangú pártvezetőt fogtak le Kínában, nem csillapodik a tisztogatási hullám

Nem csillapodnak a tisztogatások a Kínai Népköztársaság legmagasabb rangú állam-, és pártvezetői körében. A hadsereg legmagasabb rangú tábornoka után most a katasztrófahelyzetek kezeléséért felelős miniszter és párttitkár ellen indult eljárás fegyelem-, és jogsértések gyanúja miatt.

A kínai párt-, és államelnök, Hszi Csin-ping éppen január közepén beszélt arról, hogy a korrupció elleni harc létfontosságú, mert a korrupció veszélyezteti párt és nemzet fejlődését.

Mao és Hszi relikviák egy pekingi szuvenírboltban Fotó: GREG BAKER/AFP

A Kínai Kommunista Párt fegyelmi tanácsa adatai szerint 2025-ben rekordszámú magasrangú funkcionárius ellen indult eljárás, összesen 65, míg ez a szám 2024-ben 58 volt.

A múlt héten pedig a Kínai Néphadsereg fennállása óta nem látott tisztogatást hajtott végre Hszi Csin-ping a kínai katonai vezetésben. A vizsgálat alá vont Csang Ju-hszia tábornok, a fegyveres erőket irányító pártszervezet, a Kínai Kommunista Párt Központi Katonai Bizottságának alelnöke közvetlenül Hszi után következett a parancsnoki láncban.

Mellette Liu Csen-li, a bizottság egy másik tagja és a hadsereg egyesített törzsének vezetője ellen is vizsgálatot indítottak. Arról, hogy kire nézve lehet mindez veszélyes, itt írtunk hosszabban. (via ORF)