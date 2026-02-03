Elkezdik a több mint egy éve lezárt Ajka–Veszprém vasútvonal felújítását

Hegyi Zsolt MÁV-vezérigazgató bejelentette, hogy lezárult a szerződéskötést akadályozó jogvita, így a MÁV és a GySEV szerződést köt a Swietelsky Vasúttechnika Kft.-vel az Ajka és Veszprém közötti, lezárt vasúti szakasz felújítására. Hegyi azt írta, a munkaterületet a napokban átadják, és megkezdődhet a kivitelezés. A vállalkozónak a szerződéskötéstől számított 114 napja van a forgalomba helyezésre. Ez azt jelenti, hogy júniusra fejezhetik be a munkát.

Ez az a vonalszakasz, ami a munkálatok csúszása miatt az elmúlt hónapokban többször is bekerült az országos sajtóba. A szakaszt 2024 decemberében zárta le a MÁV, miután a 2018-ban felújított pályát egy 150 méteres szakaszon alámosta a nedvesség. Hegyi Zsolt akkor azt ígérte, hogy 2025 nyarára befejezik a felújítást.

A vasútvonal azonban még mindig le van zárva, az utasoknak több mint egy éve kell pótlóbuszozniuk Veszprém és Ajka között. A helyzet azért különösen kellemetlen, mert a vonalon nemcsak a zalaegerszegi és szombathelyi InterCityk közlekednek, hanem a ljubljanai nemzetközi járatok is.

A csúszásról január elején Lázár Jánost is megkérdeztük. A közlekedési miniszter azt mondta, a kialakult helyzetért nem a MÁV jelenlegi vezetése felelős, az viszont kérdés, hogy a 2018-as felújítási tervek rendben voltak-e.