Babis enged az államfőnek, megoldódhat a cseh belpolitikai háború

Találkozott Petr Pavel államfő Andrej Babis miniszterelnökkel, hogy elcsendesítsék a múlt héten kirobbant belpolitikai háborút. A konfliktus központi figurája Filip Turek, a Babis-kormány egyik koalíciós pártjának, az Autósok tiszteletbeli elnöke.

Turek környezetvédelmi miniszter lett volna a kormányban, de Pavel elnök megtagadta a kinevezését. Tureknek számos botránya volt, rasszista, szexista és homofób posztjai voltak, nemi erőszakkal is megvádolták, egy fotón pedig karlendítéssel pózolt, a botrányairól itt írtunk bővebben.

A kinevezés megtagadása miatt az Autósok valódi elnöke, Petr Macinka fenyegetőző sms-ekben követelte, hagyja az elnök hagyja jóvá a botrányhős Filip Turek környezetvédelmi miniszteri jelölését, a zsarolásként is értelmezhető üzeneteket az elnök nyilvánosságra hozta.

Ebből akkora botrány lett, hogy a hétvégén már több tízezren tüntettek az elnök mellett.

A szerdai megbeszélés végül azzal zárult, hogy az államfő közölte, hogy nem nevezi ki Tureket, ezt Babis tudomásul vette, mint mondta, „ezzel a nagy vihart kavart ügy lezártnak tekinthető."

Az elnöki hivatal közleménye szerint Pavel közölte, hogy álláspontja összhangban van az alkotmánnyal, s mindezt a kormányfőnek küldött levelében alkotmányjogi okokkal megalapozva meg is indokolta. Az egyetlen intézmény, amely döntését megváltoztathatná, az az alkotmánybíróság.

Az elnök már korábban arra ösztönözte a kormányt és az Autósokat, hogy az ügyet vigyék az alkotmánybíróság elé, hogy annak döntésével tiszta vizet öntenek a pohárba. A jogköröket tisztázandó beadványt azonban sem a kormány, sem az autósok nem akarnak az alkotmánybíróság elé terjeszteni. Andrej Babis másfelől bejelentette: a jövőben megszűnnek azok az egyeztetések a cseh külpolitikáról, amelyek az államfő kezdeményezésére a Hradzsinban zajlottak le általában évente kétszer az elnök, a kormányfő, a két házelnök és a külügyminiszter részvételével. A kormányfő azt mondta, hogy a jövőben személyesen csak ő fog egyeztetni az államfővel, aki a külföld felé Csehország legfőbb képviselője, s - eltérően a belpolitikától - a külpolitikában aránylag fontos jogkörei vannak. (MTI alapján)