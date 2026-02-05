Vitézy szerint Lázár szerencsétlenkedése miatt elbuktuk a 114 milliárdos uniós támogatást a HÉV felújítására

„114 milliárd forint kárt okozott Magyarországnak Lázár János - kudarcba fulladt az ősszel kiírt hév-járműtender, elbukja Magyarország az erre elnyert uniós forrást a szerencsétlenkedés miatt!” - írja Vitézy Dávid egy Facebook bejegyzésben.

Vitézy információi szerint eredménytelen lett a tavaly ősszel bejelentett HÉV-járműbeszerzési tender, mivel egyetlen érvényes ajánlat sem érkezett az 54 darab új HÉV-vonat beszerzésére kiírt közbeszerzésre, így az eljárás teljes egészében megbukott.

Fotó: MICHAEL NGUYEN/NurPhoto via AFP

„Már a tender kiírása után jeleztem nyilvánosan: az eljárás hibás, szakmailag és jogilag alkalmatlan. Problémás műszaki kialakítás, kevés ajtó, rossz műszaki koncepció, hiányzó előzetes típusengedély, súlyos jogi kockázatok. A teljes vasúti járműipar is pontosan ugyanezt gondolta, ami végül oda vezetett, hogy senki nem adott be érvényes ajánlatot” - írja a bejegyzésben.

Vitézy szerint a szentendrei HÉV járműcseréjére 114 milliárd forint uniós forrás állt rendelkezésre, amelyet 2029-ig lehetett volna felhasználni, de a kudarcos tender miatt elestünk az összegtől.

Lázár tavaly májusban még 2027-re ígérte a HÉV-szerelvényeket, aztán a MÁV-vezérigazgatójának, Hegyi Zsoltnak kellett közölnie, hogy inkább 2029 a reális.