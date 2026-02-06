Sorban a harmadik gyatra évét zárta tavaly a magyar ipar

A Központi Statisztikai Hivatal első becslése szerint 2025-ben 3,2 százalékkal csökkent a magyar ipar teljesítménye előző év azonos időszakához mérten. Ez sorban a harmadik olyan év, amikor a magyar gazdaság jelentős részét kitevő ágazat képtelen a növekedésre:

a 2023-as 5,4 százalékos visszaesést

2024-ben 4,1 százalékos csökkenés követte,

majd jött a 2025-ös 3,2 százalékos mínusz.

Bár ez még csak első becslés, a KSH jellemzően a részletes adatok – két héttel későbbi – közlésekor nem szokott a fő számokon változtatni.

A negyedik negyedéves GDP-jelentésből már sejthető volt, hogy az év utolsó negyedévben sem talált magára az ipar, ezt a most közölt számok is megerősítik. Az ágazat decemberi teljesítménye csak annyira volt jó, hogy kimozduljon a gödörből az ipar.

Decemberben a nyers adatok szerint ugyan 1,8 százalékkal haladta meg a teljesítmény az egy évvel korábbit, naptárhatástól megtisztítva már azonban 1 százalékos csökkenés látszik a hivatal szerint. Novemberhez képest ugyanakkor az ágazat 0,9 százalékos növekedést ért el. Ennél jobb havi teljesítményre utoljára szeptemberben volt példa, 1,3 százalékos növekedés volt.

A decemberi adat így csak annyira volt elég, hogy történelmi mélypontjáról elmozduljon az ágazat, amely ezzel a 2021-es év havi átlagától 7,7 százalékkal marad el. Ez épp valamivel jobb, mint a történelmi mélypontot jelentő novemberi állapot, amikor is 8,2 százalékos volt az elmaradás mértéke.

A statisztikai hivatal első becslésében annyit még elárult, hogy a feldolgozóipari alágak többségében nőtt a termelés volumene az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A legnagyobb súlyú alágak közül a járműgyártás, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása kis-, míg a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása és a villamos berendezés gyártása nagymértékben bővült.