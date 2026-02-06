Továbbra sem hallgattak ki senkit gyanúsítottként az MNB-ügyben

Továbbra sem hallgattak ki senkit gyanúsítottként a jegybanki alapítványok gazdálkodása miatt indult nyomozásban – tudta meg az RTL Híradó az ügyészségtől. Az eljárás már lassan egy éve tart.
A rendőrség arra nem válaszolt, hogy tanúként kihallgatták-e már például Matolcsy György korábbi MNB elnököt, vagy a fiát. A jegybanki alapítványi vagyont kezelő cég vesztesége 270 milliárd forint volt 2024-ben.
Arról, hogy az MNB alapítványai körül nincsenek rendben a dolgok, több mint tíz éve írunk. A sztori 2025-ben lépett szintet: Matolcsy György távozása után az Állami Számvevőszék százmilliárdos nagyságrendű vagyonvesztést állapított meg, a rendőrség pedig hűtlen kezelés miatt kezdett nyomozni.
Orbán Viktor év eleji sajtótájékoztatóján azt mondta a 444 kérdésére:
„Azt várom, hogy MNB-ügyben mindenki kapja meg, ami jár. És ez be is fog következni”.
Néhány cikkünk az elmúlt évből az MNB-botrányról és a Matolcsy-klánról:
Lapunk is kérdezett a kormányfő nemzetközi sajtótájékoztatóján, nézze meg videón!
Mivel az egyetem fenntartójának aktuálisan nem volt szüksége az államtól kapott pénzre, abból vállalati kötvényeket vett az MNB-alapítvány cégétől. Ezzel vagyona 80 százalékát adta át neki, de az alapítvány szerint ez volt a legjobb megoldás.
Az MNB-alapítvány cége eladta az egyik cégét, a vevő pedig pont egy Matolcsy Ádámhoz köthető cég volt. Állítólag ez volt ugyanis a legegyszerűbb megoldás.
A jegybanki alapítványok százmilliárdokat égettek el, de a nemzeti bank volt elnökének felelősségét nemigen firtatják. Pedig a számvevőszék nemcsak az alapítványok, hanem az MNB ellenőrzése során is talált furcsaságokat. És ott is felbukkant az elnök fiának barátja, Somlai Bálint.
Amikor 2021 nyarán mindenki a covid miatti lezárások feloldásának örült, Száraz István és köre mással volt elfoglalva.
Az MNB-alapítvány, amelynek eredetileg szánták, ma már csak bérlője az ingatlannak, és havi több tízmilliót fizet érte Matolcsy fiának. Az Úri utca 72. története a közvagyont magánvagyonná alakító alapítványosdi tökéletes példája.
Egy talán elfeledett történet, ami Matolcsy György jegybankelnöki kinevezése után 9 hónappal kezdődött, és 9 évvel később Matolcsy Ádámnál fejeződött be. A közvagyon kiszervezésének újabb remek példáját, az V. kerületi ingatlan sztoriját mutatjuk be.
A kastélyt idén májusban, az MNB-botrány kirobbanása után vette meg Matolcsy Ádám fontos embere. Az épület egykori tulajdonosa volt egy ma már elítélt bankvezér, ex-MDF-es és ex-jobbikos képviselő is.