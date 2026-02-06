Továbbra sem hallgattak ki senkit gyanúsítottként az MNB-ügyben

Matolcsy György és Orbán Viktor 2024 novemberében. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher/MTI/MTVA

Továbbra sem hallgattak ki senkit gyanúsítottként a jegybanki alapítványok gazdálkodása miatt indult nyomozásban – tudta meg az RTL Híradó az ügyészségtől. Az eljárás már lassan egy éve tart.

A rendőrség arra nem válaszolt, hogy tanúként kihallgatták-e már például Matolcsy György korábbi MNB elnököt, vagy a fiát. A jegybanki alapítványi vagyont kezelő cég vesztesége 270 milliárd forint volt 2024-ben.

Arról, hogy az MNB alapítványai körül nincsenek rendben a dolgok, több mint tíz éve írunk. A sztori 2025-ben lépett szintet: Matolcsy György távozása után az Állami Számvevőszék százmilliárdos nagyságrendű vagyonvesztést állapított meg, a rendőrség pedig hűtlen kezelés miatt kezdett nyomozni.

Orbán Viktor év eleji sajtótájékoztatóján azt mondta a 444 kérdésére:

„Azt várom, hogy MNB-ügyben mindenki kapja meg, ami jár. És ez be is fog következni”.

