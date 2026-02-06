Továbbra sem hallgattak ki senkit gyanúsítottként az MNB-ügyben

gazdaság
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn
Matolcsy György és Orbán Viktor 2024 novemberében.
Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher/MTI/MTVA

Továbbra sem hallgattak ki senkit gyanúsítottként a jegybanki alapítványok gazdálkodása miatt indult nyomozásban – tudta meg az RTL Híradó az ügyészségtől. Az eljárás már lassan egy éve tart.

A rendőrség arra nem válaszolt, hogy tanúként kihallgatták-e már például Matolcsy György korábbi MNB elnököt, vagy a fiát. A jegybanki alapítványi vagyont kezelő cég vesztesége 270 milliárd forint volt 2024-ben.

Arról, hogy az MNB alapítványai körül nincsenek rendben a dolgok, több mint tíz éve írunk. A sztori 2025-ben lépett szintet: Matolcsy György távozása után az Állami Számvevőszék százmilliárdos nagyságrendű vagyonvesztést állapított meg, a rendőrség pedig hűtlen kezelés miatt kezdett nyomozni.

Orbán Viktor év eleji sajtótájékoztatóján azt mondta a 444 kérdésére:

„Azt várom, hogy MNB-ügyben mindenki kapja meg, ami jár. És ez be is fog következni”.

Néhány cikkünk az elmúlt évből az MNB-botrányról és a Matolcsy-klánról:

gazdaság állami számvevőszék mnb-ügy mnb matolcsy ádám jegybanki alapítványok mnb alapítványok magyar nemzeti bank Matolcsy György
Kapcsolódó cikkek
Videó

Orbán Viktor a 444-nek: Azt várom, hogy MNB-ügyben mindenki kapja meg, ami jár. És ez be is fog következni

Lapunk is kérdezett a kormányfő nemzetközi sajtótájékoztatóján, nézze meg videón!

Rovó Attila
belföld

Nem volt hivatalos útmutatás, a magyar állampapír pedig kockázatos volt – így magyarázza a kecskeméti egyetem 127 milliárd forint elherdálását

Mivel az egyetem fenntartójának aktuálisan nem volt szüksége az államtól kapott pénzre, abból vállalati kötvényeket vett az MNB-alapítvány cégétől. Ezzel vagyona 80 százalékát adta át neki, de az alapítvány szerint ez volt a legjobb megoldás.

Székely Sarolta
gazdaság

A botrány kirobbanása után is bizniszelt Matolcsy Ádám a lecserélt vezetésű jegybanki alapítvánnyal

Az MNB-alapítvány cége eladta az egyik cégét, a vevő pedig pont egy Matolcsy Ádámhoz köthető cég volt. Állítólag ez volt ugyanis a legegyszerűbb megoldás.

Székely Sarolta
gazdaság

Öt éven át tömte pénzzel Matolcsy Ádám barátját a Matolcsy György vezette jegybank

A jegybanki alapítványok százmilliárdokat égettek el, de a nemzeti bank volt elnökének felelősségét nemigen firtatják. Pedig a számvevőszék nemcsak az alapítványok, hanem az MNB ellenőrzése során is talált furcsaságokat. És ott is felbukkant az elnök fiának barátja, Somlai Bálint.

Haász János
gazdaság

MNB-ügy: 5+1 budapesti épületen mutatjuk be, hogyan bűvészkedték a közpénzt magánvagyonná

Amikor 2021 nyarán mindenki a covid miatti lezárások feloldásának örült, Száraz István és köre mással volt elfoglalva.

Székely Sarolta
gazdaság

Egy MNB-alapítvány megvette, egy Matolcsy-haver felújította, majd Matolcsy Ádám cégéé lett az egykori budavári kincstárépület

Az MNB-alapítvány, amelynek eredetileg szánták, ma már csak bérlője az ingatlannak, és havi több tízmilliót fizet érte Matolcsy fiának. Az Úri utca 72. története a közvagyont magánvagyonná alakító alapítványosdi tökéletes példája.

Kaufmann Balázs, Székely Sarolta
POLITIKA

Matolcsytól Matolcsyig: György nézte ki a műemléki ingatlant, az MNB megvette, felújította, végül Ádám cégéé lett

Egy talán elfeledett történet, ami Matolcsy György jegybankelnöki kinevezése után 9 hónappal kezdődött, és 9 évvel később Matolcsy Ádámnál fejeződött be. A közvagyon kiszervezésének újabb remek példáját, az V. kerületi ingatlan sztoriját mutatjuk be.

Székely Sarolta
gazdaság

Egykori politikusoké volt az a kastély, amit most megtaláltunk a Matolcsy-körnél

A kastélyt idén májusban, az MNB-botrány kirobbanása után vette meg Matolcsy Ádám fontos embere. Az épület egykori tulajdonosa volt egy ma már elítélt bankvezér, ex-MDF-es és ex-jobbikos képviselő is.

Székely Sarolta
üzlet