Borízű hang #256 [H]: Bulvár Kund Epstein szigetén, Rodriguez apuka az orosházi üveggyárban, popperek és csövesek az iskolában

Kettőhatványodik, szokás szerint jubileumi adásunk megannyi számtalan meglepetéssel az Önök számára. Titokzatos rejtélyek az obskúrus misztikumban.

00:52 Lázár János és a tudatosság. Lázár közpénzből, hotelben. Rogán Antal feltalálta a feltalálást.

06:54 Lázár nem vágná le a tolvajok kezét. Én nem fogok Batidáról podcastolni Bódis Krisztával!

09:44 Brian Epstein szigete. A titkosszolgálati szálat hagyjuk. Bulvár Kund rejtélyes halála. Én nem fogok egy pedofillal podcastolni!

15:28 Ne üljünk fel titkosszolgálati belekeverési kísérleteknek! Te csalódtál bárkiben Epstein Islanden? Elon Musk, a legnagyobb lúzer.

20:48 Törvénysértések a szexen túl Epstein szigetén. A hipergazdagok hálózata. Az elitellenesség mindig az elit projektje. Trumpék arab kriptobiznisze. Miért fotózkodtak ezek ennyit alsógatyában?

25:25 A Blackrock-dal eredete. Hallgató Barbadosról. Delcy Rodriguez és az orosházi üveggyár. Kínai a Forma 1-ben. Hol tartanánk, ha nem lenne 444?

31:47 Winkler Róber: Igenis van kraftsör-armageddon. Ratebeer és Untappd. A Leikeim megszűnése. A jó és olcsó német sör.

37:48 A Waze és a budapesti kátyúk.

41:24 Aktuális mobilos csalások. Epstein macskakamerája.

47:17 A legfeleslegesebb magyar rockzenekar. Hooligans és Kiscsillag. A Ponies sorozat. OSINT gitárral. Skorpió: Előre nézz!

53:56 Fenyő Miklósnál nem volt erőltetett a prozódia. Hungária: pro és kontra. A német vendéglátózás szerepe a magyar popzenében.

58:34 Popperek és csövesek áltisiben. Szandi: Kicsi lány. Pintácsi apuka ideges.

