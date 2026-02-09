Benjamin Netanjahu is részt vesz a budapesti CPAC-en

POLITIKA
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök márciusban Budapestre utazik, ahol beszédet mond a CPAC Hungary-n, írja a 24.hu a Times of Israelre hivatkozva. A lap értesüléseit az izraeli kormányfő irodája is megerősítette.

A március 21-én kezdődő CPAC-en nagy eséllyel az előző évekhez hasonlóan több ország vezetője is részt vehet, a választások előtti hajrában a Fidesz mindent el fog követni azért, hogy Orbán Viktort úgy mutassák be, mint akinek a hatalmon maradásáért a nemzetközi vezetők egy emberként teszik csuriba az ujjukat, de pontos listát még nem tettek közzé a meghívottakról.

Fotó: DEBBIE HILL/AFP

Az biztos, hogy Donald Trump érkezésre nagyon számít a kormány a szervezőbrigád, de sajtóhírek szerint akár Marco Rubio külügyminiszter felszólalásával is beérnék. Orbán Viktor egyébként a novemberi, kegyencjáratos látogatás után a jövő héten ismét Washingtonban tárgyal Trumppal.

Netanjahu legutóbb tavaly áprilisban járt Magyarországon, Orbán azonnal meghívta, amint a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsot adott ki az izraeli miniszterelnök ellen,

POLITIKA cpac hungary elfogatóparancs Magyarország Izrael Donald Trump marco rubio orbán viktor Benjamin Netanjahu
Kapcsolódó cikkek

Elindult a washingtoni kegyencjárat

Az Orbánt kísérő delegációban helyet kapó kormánypárti újságírók és politikai influenszerek elkezdtek posztolni a repülőről.

Molnár Kristóf
POLITIKA

Budapestre látogat Netanjahu, aki máshova nem is nagyon mehetne

Ha másra nem, egy kis pihenésre mindenképpen jó lesz a látogatás a hosszú politikai karrierje legnehezebb időszakát élő izraeli miniszterelnöknek. Miközben nemzetközi elfogatóparancs is van ellene, otthon már azzal vádolják, hogy embereinek pénzügyei összeértek a Hamászéival.

Bede Márton
külföld

Tét nélküli provokáció Netanjahu meghívása Magyarországra

Miután a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsot adott ki az izraeli miniszterelnök ellen, Orbán Viktor közölte, hogy „ellenszegül”. A hágai bíróságnak pedig nincs saját rendőrsége vagy hadserege, hogy érvényt szerezzen az akaratának.

Bede Márton
külföld

Nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki Netanjahu, Galant és a Hamász vezetője ellen

A gázai-izraeli háborúban elkövetett feltételezett háborús bűnök miatt.

Solti Hanna
POLITIKA