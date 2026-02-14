Karácsony már előre lecsapta a magas labdát, Magyar a halál vámszedőit emlegette: reakciók Orbán évértékelőjére

Választás előtti utolsó évértékelőjét tartotta meg szombat délelőtt Orbán Viktor miniszterelnök. A beszédről mi is tudósítottunk percről percre, itt pedig értékeltük az elhangzottakat. De mit szóltak hozzá mások?

Orbán még épp csak nekikezdett a beszéd felvezetésének, amikor Karácsony Gergely főpolgármester már le is csapta a magas labdát:

„Orbán Viktor a tavalyi évértékelőn mondta, hogy nem lesz Budapest Pride. Idén nem tudom, mit mondott, de ezek után nem is érdekel.”

Karácsony nekifutásból tapintott rá a beszéd gyenge pontjára: Orbán idén nagyvonalúan elhallgatta, hogyan keménykedett tavaly a Pride szervezőivel. A többit ismerjük, még ha a miniszterelnök nem is tartotta említésre érdemesnek.

Karácsony már a Pride-on is fityiszt mutatott a keménykedni próbáló hatalomnak. Fotó: Bankó Gábor/444

Magyar Péter volt, a Tisza Párt vezetője reakcióját rögvest azzal kezdte, hogy Orbán „utolsó, miniszterelnökként tartott évértékelőjeként” hivatkozott a beszédre, majd azzal folytatta:

„Aki a halál vámszedőit keresi, az figyeljen Gödre, a Samsungra és a többi akkugyárra.”

A miniszterelnök évértékelőjében egyébként egyetlen szó sem esett sem Gödről, sem a Samsungról, sem bármilyen akkumulátorgyárról. Magyar ezután emlékeztetett arra is, hogy vasárnap ő is tart majd évértékelőt, majd úgy fogalmazott:

„57 nap múlva a magyarok elzavarják azokat, akik hazaárulónak tartanak mindenkit, aki nem a hatalomban maradásukat akarja, és elkezdjük egy új, békés, emberséges és működő Magyarország felépítését. ”

Dobrev Klára, a DK elnöke úgy értékelt:

„Orbán megint kihirdette a programját, mint minden évben: ennyi. Folytatjuk.”

Dobrev többek közt kiemelte, hogy ma Magyarországon „családok milliói élnek rosszabbul, mert nem felelnek meg a jobboldali kormány ideológiai mintájának”, és hogy a „magyarok lettek Orbán alatt Európa legszegényebb polgárai.”

Szerinte ennek csak úgy lehet gátat szabni, ha „erős baloldal lesz a parlamentben.”

Dobrev Klára már január végén megtartotta évértékelőjét, itt írtunk róla bővebben.

Vona Gábor, a 2RK elnöke azt írta:

„Orbán Viktor az emberek félelmeivel manipuláló, harcias kampánybeszédet mondott a szokásos ellenségkép-panelek - Brüsszel, EU, néppárt, Ukrajna stb. - felsorolásával.”

Szerinte a beszéd mélypontja az volt, amikor a miniszterelnök a gazdaságpolitikájuk forrásait sorolta fel, a „kormányfő ugyanis arra építené a 21. századi magyar gazdaságot, hogy »elveszik"«(sic!) a bankok, az energiavállalatok és a multinacionális kereskedőláncok pénzét.” Vona szerint „ez a gondolat egyben annak a beismerése, hogy a Fidesznek 16 évnyi »folytatjuk«-kormányzás után sincs gazdaságstratégiája.”

Talán ennyi alapján nem túlzás kijelenteni, hogy az ellenzéki politikusoknak nem annyira jött be a miniszterelnök évértékelője.