Viktor a hasát növelheti a hadsereg helyett, mert az ukránok Budapestet is védik Putyin tankjaitól - mondta Zelenszkij Münchenben

Orbán Viktor testtömegindexével is foglalkozott Münchenben az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij arról beszélt Európa legnagyobb biztonsági konferenciáján, hogy a magyar miniszterelnök az ukránoknak köszönhetően hizlalhatja a hasát: az ukrán védekezés ugyanis Európát, így Magyarországot is védi Putyintól.

„Még egy Viktor is a pocakja növelésével lehet elfoglalva ahelyett, hogy a hadseregét növelné, hogy megállítsa az orosz tankokat, és ne térjenek vissza Budapest utcáira”

– mondta Zelenszkij a Münchenben tartott beszédében azután, hogy Orbán az elmúlt napokban Magyarország ellenségének titulálta Ukrajnát, és azt követelte, hogy Európa állítsa le az Ukrajnának küldött támogatásokat.

Zelenszkij erre azt hangsúlyozta, amire mások is utaltak az európai vezetők közül Münchenben: azt, hogy Ukrajna az Oroszország elleni védekezésével egyben Európának is védőpajzsa.

„Népünk mögött ott áll a független Lengyelország és a balti országok, Moldova és Románia (…) Az ukránok tartják az európai frontot” – mondta az ukrán elnök, azt hangsúlyozva, hogy ennek óriási az ára.

„Nem Ukrajna választotta ezt a háborút. Egyikünk sem választotta azt, hogy ilyen hős legyen. Az ukránok emberek, emberek, nem pedig terminátorok.”

Zelenszkij több országnak külön is megköszönte a támogatást: Dániát, Németországot, a cseheket és az északi országokat is külön említette az Egyesült Királyság, Franciaország, Hollandia, Olaszország, Lengyelország, az Egyesült Államok, Kanada, Törökország és Japán mellett.

Fotó: ALEXANDRA BEIER/AFP

Szerinte az ukrán hadsereg a legerősebb Európában, ezért Európának is szüksége van Ukrajnára. „Szerintem egyszerűen nem okos dolog ezt a hadsereget a NATO-n kívül tartani” – mondta –, „de legalább ez a te döntésed legyen, és ne Putyiné” - üzente az európaiaknak az ukrán elnök.

„Putyint már semmi más nem érdekli, csak a háború, mivel el sem tudja képzelni az életet hatalom nélkül vagy hatalom után” - mondta az orosz elnökről, aki szerinte

„cárnak képzeli magát, de valójában a háború rabszolgája”.

Szijjártó Péter rövid posztban reagált a pocakos mondatra, bunkó megjegyzésnek nevezve azt, miközben nem konkretizálta, hogy mire utal, így csak következtetni lehet rá.





A béketárgyalások esélyeiről Zelenszkij meglehetősen szkeptikusan beszélt, bár arra érezhetően most is vigyázott, hogy ne állíthassák be őt a béke akadályozójának. Azt mondta, Ukrajna készen áll számos kérdés megvitatására, de nem menekülhet el saját, több százezer ember által lakott területéről kompromisszumként - utalt a Donbaszra.

„Nem hallunk kompromisszumokat az orosz oldalról. Hallani akarunk tőlük valamit” – mondta, és egy félmosoly kíséretében elismerte, hogy Donald Trump sokkal inkább az ukránokra gyakorol nyomást, nem pedig Moszkvára. Ezzel együtt megismételte az ígéretét: ha az Egyesült Államok két-három hónapos tűzszünetet tud biztosítani, megtartják az orosz agresszió miatt elhalasztott választásokat.

Fotó: THOMAS KIENZLE/AFP

Az ukrán elnök a jövő héten Genfben folytatódó tárgyalások kapcsán is hűtötte a kedélyeket. Bár reméli, hogy ezek „komolyak, érdemiek és hasznosak” lesznek, de „néha úgy tűnik, mintha a felek teljesen más dolgokról beszélnének” tette hozzá. Európa gyakorlatilag nincs jelen a tárgyalóasztalnál, pedig ott kellene lennie. „Ez nagy hiba” – mondta.

Ukrajna felosztása hasonlóan eredménytelen lenne, mint Csehszlovákia felosztása volt a II. világháború előtt, utalt Münchenben az 1938-as müncheni egyezményre. Oroszországnak nem szabad reményt adni arra, hogy megússza ezt a bűncselekményt - mondta; Moszkva akkor vette a legkomolyabban a tárgyalásokat, amikor Ukrajna mélységi csapásokat hajtott végre orosz célpontok ellen.

Münchenben Zelenszkij találkozott Vladiszlav Heraszkeviccsel is: ő az az ukrán skeletonversenyző, akit azért zártak ki a milánói téli olimpiáról, mert a háborúban megölt társainak arcképét tette a sisakjára. Neki az ukrán elnök a Szabadság Rendje kitüntetést adta át. „Erre a jövő generációk egy szégyenletes pillanatként fogunk emlékezni” - mondta az esetről Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter, aki szerint „annak kell győznie, aki az igazság az oldalán áll”.