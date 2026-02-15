A britek újabb szankciókat fontolgatnak az oroszok ellen, miután kiderült, hogy Navalnijt nyílméregbéka mérgével ölték meg

Az Egyesült Királyság és négy európai szövetségese – Svédország, Franciaország, Németország és Hollandia – szerint nagy valószínűséggel az orosz állam felelős Alekszej Navalnij halálért, amit mérgezés okozott. A bejelentés szerint a szakértők a politikus holttestéből vett mintákban egy ritka toxint, az epibatidint mutatták ki, ami nyílméregbékák mérgéből származik. A mérgezés tényéről Julija Navalnaja, az ellenzéki politikus özvegye is beszélt a müncheni biztonságpolitikai konferencián tartott sajtótájékoztatóján.

A brit külügyminiszter, Yvette Cooper a BBC Sunday műsorában azt mondta: két évnyi bizonyítékgyűjtés után jutottak erre a következtetésre, és szerinte „csak az orosz rezsim rendelkezett azzal a képességgel, indítékkal és lehetőséggel”, hogy a mérget beadja a politikusnak, miközben egy szibériai büntetőkolónián raboskodott.

London nem zárja ki újabb szankciók bevezetését Moszkvával szemben, emellett azzal is megvádolták az orosz vezetést, hogy megsértették a Vegyifegyver-tilalmi Egyezményt.

Az orosz nagykövetség visszautasította a vádakat, a nyugati állításokat „bizonyíték nélküli hisztériának” nevezte, és a Szkripal-ügyhöz hasonlította a mostani bejelentést. Moszkva szerint nonszensz a békaméreggel kapcsolatos felvetés.

Az Egyesült Államok nem csatlakozott a közös nyilatkozathoz, de Marco Rubio külügyminiszter azt mondta: Washingtonnak nincs oka megkérdőjelezni az európai szövetségesek megállapításait.

Navalnij 2024-ben halt meg egy szibériai büntetőtelepen. Halála után is a Kreml egyik legismertebb bírálójaként emlegetik, az ügy pedig tovább élezi a Nyugat és Oroszország közötti feszültséget – különösen az ukrajnai háború negyedik évfordulójához közeledve. (The Guardian)