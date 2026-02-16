Nem kapnak fizetést az amerikai repülőterek biztonsági dolgozói a részleges kormányzati leállás miatt

Fizetés nélkül dolgoznak az amerikai repülőtereken a biztonsági ellenőrzéseket végző szövetségi szervezet alkalmazottai az újabb részleges kormányzati leállás miatt – írja az MTI.
A hétvégén megszűnt az Egyesült Államok belbiztonsági minisztériumának szövetségi finanszírozása, miután a Kongresszusban nem sikerült megállapodni a tárca új költségvetésről, amit a demokraták csaknem egységesen elutasítottak. Az újabb részleges kormányzati leállásban a repülőtéri biztonsági ellenőrzéseket végző hatóság (TSA) dolgozói mellett a többi között érintettek a belbiztonsági minisztériumhoz tartozó parti őrség, valamint a vészhelyzet-kezelési hivatal (FEMA) alkalmazottai is, akik a leállás alatt nem kapnak fizetést.
A törvény alapján a repülőterek biztonsági ellenőrzését működtető szövetségi alkalmazottak munkaköre kritikusan fontos, folyamatos üzem, így nekik fizetés nélkül is fel kell venniük a munkát.
Amennyiben a részleges kormányzati leállás elhúzódik, az hosszabb távon fennakadásokhoz vezethet a repülőterek működésében.
A Trump adminisztráció kitoloncolási intézkedéseiben főszerepet játszó Bevándorlási és Vámvégrehajtás (ICE) szintén a belbiztonsági minisztérium alá tartozik, ugyanakkor 2029-ig külön elfogadott költségvetéssel rendelkezik. A demokraták a belbiztonsági minisztérium finanszírozásáról szóló új költségvetés elfogadását az ICE hatásköreinek korlátozásához és a Trump-adminisztráció bevándorlási intézkedéseinek enyhítéséhez kötötték.
A Fehér Ház határőrizetért és kitoloncolásért felelős vezetője, Tom Homan vasárnap a CBS televízónak adott interjúban azt mondta, hogy Minneapolis városából már ezer bevándorlási ügynök távozott, és a hét elején további százakat is visszavezényelnek szolgálati helyükre. Az Operation Metro Surge nevű akcióval Trump január végére mintegy háromezer felfegyverzett ICE-ügynököt vezényelt Minnesotába a bevándorlók kitoloncolására. Az akció miatt Minneapolisban a helyiek az utcán tiltakoztak a katonai jellegű felszerelést viselő, maszkos ICE-ügynökök ellen. Januárban a bevándorlási ügynökök két amerikai állampolgárt is megöltek, Renee Goodot és Alex Prettit, akik tiltakozni mentek ki.
A botrányok és a halálesetek ellenére sikeresnek értékelik az akciót.
A Minnesotába vezényelt több ezer idegenrendész jelenléte alapjaiban alakította át a mindennapokat, az akciók nyílt konfliktusokat, félelmet és tiltakozást váltottak ki. Üzletek százai zártak be, hogy szolidaritást vállaljanak az ICE által zaklatott bevándorlóközösségekkel.
Ez még nem lázadás vagy palotaforradalom, de intő jel Trumpnak. Olyan témában sikerült még sok republikánust is kiborítania, amiben eddig egyetértettek. De azt nehezen veszi be többek gyomra, hogy Minneapolisban két amerikai állampolgár is meghalt, és egészen biztosan nem úgy, ahogy a hatóságok állították.