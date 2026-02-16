Nem kapnak fizetést az amerikai repülőterek biztonsági dolgozói a részleges kormányzati leállás miatt

Fizetés nélkül dolgoznak az amerikai repülőtereken a biztonsági ellenőrzéseket végző szövetségi szervezet alkalmazottai az újabb részleges kormányzati leállás miatt – írja az MTI.

A hétvégén megszűnt az Egyesült Államok belbiztonsági minisztériumának szövetségi finanszírozása, miután a Kongresszusban nem sikerült megállapodni a tárca új költségvetésről, amit a demokraták csaknem egységesen elutasítottak. Az újabb részleges kormányzati leállásban a repülőtéri biztonsági ellenőrzéseket végző hatóság (TSA) dolgozói mellett a többi között érintettek a belbiztonsági minisztériumhoz tartozó parti őrség, valamint a vészhelyzet-kezelési hivatal (FEMA) alkalmazottai is, akik a leállás alatt nem kapnak fizetést.

A törvény alapján a repülőterek biztonsági ellenőrzését működtető szövetségi alkalmazottak munkaköre kritikusan fontos, folyamatos üzem, így nekik fizetés nélkül is fel kell venniük a munkát.

Fotó: PATRICK T. FALLON/AFP

Amennyiben a részleges kormányzati leállás elhúzódik, az hosszabb távon fennakadásokhoz vezethet a repülőterek működésében.

A Trump adminisztráció kitoloncolási intézkedéseiben főszerepet játszó Bevándorlási és Vámvégrehajtás (ICE) szintén a belbiztonsági minisztérium alá tartozik, ugyanakkor 2029-ig külön elfogadott költségvetéssel rendelkezik. A demokraták a belbiztonsági minisztérium finanszírozásáról szóló új költségvetés elfogadását az ICE hatásköreinek korlátozásához és a Trump-adminisztráció bevándorlási intézkedéseinek enyhítéséhez kötötték.

A Fehér Ház határőrizetért és kitoloncolásért felelős vezetője, Tom Homan vasárnap a CBS televízónak adott interjúban azt mondta, hogy Minneapolis városából már ezer bevándorlási ügynök távozott, és a hét elején további százakat is visszavezényelnek szolgálati helyükre. Az Operation Metro Surge nevű akcióval Trump január végére mintegy háromezer felfegyverzett ICE-ügynököt vezényelt Minnesotába a bevándorlók kitoloncolására. Az akció miatt Minneapolisban a helyiek az utcán tiltakoztak a katonai jellegű felszerelést viselő, maszkos ICE-ügynökök ellen. Januárban a bevándorlási ügynökök két amerikai állampolgárt is megöltek, Renee Goodot és Alex Prettit, akik tiltakozni mentek ki.