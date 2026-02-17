Oroszország 400 drónnal és 29 rakétával támadta meg Ukrajnát

Az éjszaka folyamán Oroszország közel 400 drónnal és 29 különböző típusú rakétával támadta meg Ukrajnát – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, aki szerint „ez egy kombinált támadás volt, amit szándékosan úgy terveztek, hogy a lehető legnagyobb kárt okozza az energiaágazatnak”.

Zelenszkij a Guardian beszámolója szerint sürgette Ukrajna nemzetközi partnereit, hogy „reagáljanak ezekre az életet fenyegető támadásokra”, és vonják Oroszországot felelősségre agressziójáért.

Szerinte ahhoz, hogy a béke valódi és igazságos legyen, a cselekvésnek az agresszió egyetlen forrását kell megcéloznia, „mert Moszkva folytatja a gyilkolást, a tömeges támadásokat és a rajtaütéseket”.

A támadás órákkal azelőtt történt, hogy elkezdődtek volna Svájcban az orosz–ukrán–amerikai béketárgyalások.

Mindeközben Donald Trump amerikai elnök az ukránokat sürgette, és úgy fogalmazott, „Ukrajnának jobb, ha gyorsan tárgyalóasztalhoz ül. Ennyit mondok. Mi azt szeretnénk, hogy jöjjenek.”

A hétvégén Zelenszkij hangsúlyozta, hogy minden lehetséges csatornát igénybe vesz az Egyesült Államokkal való kapcsolatfelvételre, hogy senkinek – Trumpot is beleértve – ne adjon ürügyet arra, hogy Kijev nem érdekelt a tárgyalásokban.