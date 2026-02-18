Európa elveszítette az internetet, és most rohanva próbálja menteni a menthetőt

A közelmúlt egyik jelentős európai fejleménye, hogy hirtelen mindenfelé a szuverenitásról kezdtek beszélni. Nem pontosan abban az értelemben, ahogy itthon megszokhattuk – az orosz háborús érdekek alig burkolt kiszolgálását értve alatta –, hanem elsősorban technológiai vagy digitális szuverenitást emlegetve. Ezek a fogalmak Trump második ciklusának kezdete után váltak igazán fontossá, amikor Európa-szerte sokak számára világossá vált, hogy odalett az addig magától értetődőnek vett szoros szövetségesi viszony Washington és Európa között.
A problémát az okozza, hogy az európai államok működését és az itt élő emberek mindennapjait mélyen meghatározó digitális infrastruktúra igen jelentős hányada van amerikai techvállalatok tulajdonában és irányítása alatt. Ez akkor sem lenne optimális felállás, ha az USA és az EU országai között amúgy felhőtlen lenne a viszony, a geopolitikai feszültségek azonban olyan forgatókönyveket is reálissá tettek, amikre hosszú éveken át senki sem akart gondolni.
Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!Már előfizetőnk vagy?
2001 szeptember 11-e után olyan pénzügyi és technológiai kényszerítő eszközökre tett szert Amerika, melyek valódi erejével sokáig maguk sem voltak tisztában. Aztán viszont rájöttek, és egyre nyíltabban kezdték használni, annyira, hogy ez már a hatékonyságukat veszélyezteti. A láthatóvá vált földalatti birodalomról két amerikai társadalomtudós írt izgalmas könyvet.
Az amerikai külügyminiszter müncheni beszédét sokan megkönnyebbülten fogadták, de a legtöbben nem találtak benne semmi megnyugtatót. A nyílt szakítás legalább elmaradt, Európának pedig volt egy éve rá, hogy megtanuljon együtt élni Trumppal.
Az internet egyre többek számára csak pár óriásvállalat platformját jelenti, és a nagy techcégek nyíltan vissza is élnek ezzel a hatalmukkal. A veterán techjogvédő, Cory Doctorow alkotta meg az internet elszaródásának elméletét, ami annyira népszerű lett, hogy most könyvben is megírta. Ezúttal már kiutakat is kínálva.