Az agrárkamara fideszes elnöke olyanoknak is kártalanítást ígér a Kósa-rokon megrogyott cégének ügyében, akik erre nem jogosultak

gazdaság

„Dolgozunk, felhatalmazásunk van, történik a kártalanítás (…) Minden érintett kis- és középvállalkozó, családi gazdálkodó, őstermelő, mezőgazdasági vállalkozó, aki érintettje a Bászna Gabona Zrt. általi károkozásnak, 100 százalékos mértékben megtéríti a magyar állam” – erről beszélt egy február közepi videójában Papp Zsolt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke, a kormánypárt hajdúböszörményi képviselőjelöltje egy múlt heti videójában.

Papp, aki korábban agrárminisztériumi helyettes államtitkár volt, arról beszél a videóban, hogy a „középvállalkozók”, tehát a 49 főnél többet foglalkoztató, jelentősebb méretű vállalkozások is kaphatnak a kártalanításból. A Bászna Gabona-ügyben született rendelet alapján azonban ez nem így van, az ilyen méretű gazdasági szervezetek már nem számíthatnak kártalanításra.

A január 26-i Magyar Közlönyben megjelent 7/2026-os kormányrendelet [1] pontjában még valóban az áll, hogy az agrárkamara és a kormány célja is az: a Bászna Gabona „pénzügyi helyzetének megrendülése ne vezessen a terményüket részére értékesítő kis- és középbirtokon termelő gazdálkodók likviditási válságához”. Csakhogy az Általános rendelkezések részben, a 2. paragrafusban, amikor konkretizálják, hogy ki számít károsultnak, már azt olvasható, hogy e jogszabály szerint a károsult „az a természetes személy vagy az a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. § (2) bekezdése szerinti kisvállalkozásnak vagy (3) bekezdése szerinti mikrovállalkozásnak minősülő vállalkozás”, amelynek jogos követelése van a Bászna Gabonával szemben. Vagyis középvállalkozásokról itt már szó sincs.

Egy, a cég helyzetét ismerő forrásunk szerint Papp videója nem azért figyelemreméltó, mert mást mond, mint ami a kormányrendeletben áll, hanem azért, mert a rendelet elhibázott, ugyanis a károsultak nagyon széles körét zárja ki a rendkívüli állami kárrendezésből. Forrásunk szerint ha nem az ügyben érintett vállalkozások számát nézzük, hanem a forgalmazott terménymennyiséget és az annak nyomán keletkezett követeléseket, akkor a termelőket érintő kár több mint fele is a középvállalkozókat sújtja. Ők a mostani rendelet alapján semmilyen állami kárrendezésben nem reménykedhetnek.

Az ügyben megkérdeztük az agrárkamarát, azt szerettük volna megtudni, hogy miért állítja Papp Zsolt azt: a középvállalkozások is 100 százalékos kártalanítást kapnak, ha a rendelet szerint ez nem így van. Arra is rákérdeztünk, hogy a kamarai elnök tud-e esetleg olyan jogszabályról, ami szintén a Bászna Gabona ügyében született, és kiterjeszti a kártérítést erre a körre, vagy csak arról van szó, hogy felismerte, szükség lenne a középvállalkozások kártalanítására is, és így próbálja elérni a rendelet módosítását, a károsultak körének kiterjesztését. Kérdéseinkre nem kaptunk választ.

Papp Zsolt egyébként az áprilisi választáson a Fidesz jelöltje lesz a Hajdú-Bihar megyei 6. számú, hajdúböszörményi központi egyéni választókerületben. A tiszás ellenfele Göröghné Bocskai Éva hajdúböszörményi polgármester, akinek a videóban Papp oda is szúrt egyet, felidézve, hogy Göröghné korábban felhívást intézett a gazdákhoz: aki károsult, jelentkezzen, és segítenek neki. Maga a cég egyébként Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei, a székhelye Mátészalkán van, de a tevékenysége kiterjedt az észak-alföldi és észak-magyarországi megyék nagy területeire, de határon túli beszállítói is volt. A társaság felszámolási eljárása még nem kezdődött el, de csak idén hét végrehajtási eljárást rendeltek el ellene.

Hajdú-Bihar 06

Hajdúböszörmény ma 13:29
Fontos jelöltek
  1. Papp Zsolt György
    Papp Zsolt György
    FIDESZ
  2. Göröghné Bocskai Éva
    Göröghné Bocskai Éva
    Tisza
  3. Nagy Zoltán
    Nagy Zoltán
    Mi Hazánk
  4. Csige Tamás
    Csige Tamás
    DK
Feltételezett erőviszonyok
Ellenzéki Inkább
ellenzéki ¯\_(ツ)_/¯ Inkább
fideszes Fideszes
A korábbi választások eredménye alapján.

Ha már politika, azt is érdemes felidézni, hogy a cég több szálon is szorosan kötődött Kósa Lajos fideszes parlamenti képviselőhöz, a párt alelnökéhez. A cégben korábban tulajdonos volt Kósa Lajos testvére és anyja is (aki korábban egy sertéstelep tulajdonosaként, valamint a „csengeri örökösnő”, Marika állítólagos megajándékozottjaként is szerepelt a hírekben). A mostani tulajdonos-vezérigazgató, akit február két hete letartóztattak a tízmilliárd forintos sikkasztás gyanúja miatt folyó eljárásban, szintén rokona Kósa Lajosnak, igaz, csak távoli rokonságban állnak. A korábban a 444-nek nyilatkozó megkárosított gazdák szerint a gondok azután kezdődtek, hogy Kósa testvére kiszállt a Básznából.

Amit Kósához kötött sokáig az is, hogy a jogi ügyeit az a Fiák István, majd az ő ügyvédi társulása intézte, aki Kósa ügyvédjeként dolgozott, illetve az övé volt a 2023-ban recski földomlást okozó andezitbánya. A 2018-ban mindössze 5 milliós tőkével alakult cég egyébként már néhány hónappal később több százmilliós silórendszert kezdett építeni, amit 500 millió forintos állami hitel segített. Amikor a 24.hu ez év elején megkereste a Bászna ügye miatt, Kósát, a fideszes politikus annyit mondott: „Ezt a telefonszámot felejtse el, ezen újságíróval még sosem beszéltem, és ezután sem fogok”, majd véget vetett a hívásnak.

gazdaság kósa lajos Papp Zsolt György nak kormányrendelet Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kártalanítás bászna gabona zrt kárrendezés
