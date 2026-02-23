Vasárnap minden katolikus templomban a háború borzalmairól kellett prédikálni, a püspöki kar reagálni kényszerült

Minden választás előtt kérdés, hogy az egyházak mennyire kampányolnak a kormánynak, amelytől anyagilag függenek. Az új vezetőket választó Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) nemrég a 444-nek határozottan kijelentette, hogy „a katolikus egyház pártpolitikában nem vesz részt”, de ettől még több püspök nyíltan odaállt a Fidesz mellé.

A felfokozott hangulatba érkezett az MKPK nagyböjti körlevele, amelyet elvileg minden templomban fel kellett olvasni vasárnap, a kampány hivatalos kezdetének másnapján.

Ez a szöveg sokakat meglepő módon nem a húsvét üzenetéről szól, hanem a háború borzalmairól.

Ami természetesen a katolikus egyháznak is fontos témája, idézi is a körlevél Leó pápa szavait a béke fontosságáról. De aki ebben az országban él, az tudhatja, hogy háború és béke itt és most kampánykellék, azzá tette a Fidesz, amely kijelentette: „Ha a Fidesz győz, Magyarországon marad a béke, de ha a Tisza győz, jön a háború.” Most meg már ott tartunk, hogy ha a Tisza nyer, az ukrán fronton lövik fejbe az apádat.

A püspökök üzenetében ilyenek szerepelnek:

„A háború árát nem a döntéshozók fizetik meg, hanem például azok a gyerekek, akik már négy éve hiába várják haza az apjukat, mert az a fronton van, vagy külföldre menekült. A háború árát azok a diákok fizetik meg, akiknek már négy év óta nincs rendes iskolai oktatás és naponta órákat töltenek az óvóhelyeken. A háború árát az a 10 éves kisfiú fizeti meg, aki a mindkét lábát elvesztett édesapját tolja kerekesszékben a munkácsi utcán.”

A Szemléleknek név nélkül nyilatkozó papok, szerzetesek elmondták, hogy sok helyen nem is olvasták fel az egész körlevelet. „Zavart engem is a háborús narratíva; mintha Ctrl+C Ctrl+V másolták volna be az óriásplakátok nyomasztó, fullasztó üzenetét”, mondta az egyikük. Egy másik pap viszont üdvözölte a körlevél emberre fókuszáló, a korábbiaknál kevésbé kioktató hangnemét, amelyet az MKPK élén történt változással hoz összefüggésbe.

Magát a szöveget valójában a kormány hívei és kritikusai is tudják a maguk szája íze szerint értelmezni.

Mert bár való igaz, hogy a Fidesz szeret tapicskolni a háború borzalmaiban, a püspökök körlevele pedig mélyen hallgat arról, mi okozza az ukrán nép szenvedését. De az egész körlevél kontextusa mégiscsak az, hogy az ukrán népet segíteni kell, ami az „Ukrajna az ellenségünk” kijelentés után szinte háborúpárti, brüsszelita elhajlásnak tűnik. Tulajdonképpen arra hívják a híveket, amiért a magyar kormány az EU-t a pokolba küldi el: Ukrajna segélyezésére. „Mostantól nagyböjt második vasárnapjáig bezárólag templomainkban adományt gyűjtünk a háború sújtotta területeken élők számára az erre a célra kitett perselyekben” - írják a püspökök.

A Tisza párt lapja, a Kontroll azzal a címmel számolt be a körlevélről, hogy Háborús kormánypropagandával támadja le híveit a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. Nem biztos, hogy ezt a legjobb húzásaik között fogják emlegetni, hiszen így alkalmat adtak arra, hogy fideszes politikusok és médiájuk egyházellenességgel tudja vádolni őket, amit persze lelkesen meg is tesznek.

Vajon maga a püspöki kar számolt-e azzal, hogy ezzel a körlevéllel megint politikai vitákat szít? Akár igen a válasz, akár nem, az felvet újabb kérdéseket.

Olyan kérdéseket is, amelyet nem válaszol meg az egyházvezetés hétfői reakciója. „Az MKPK nagyon sajnálja, ha egyesek pártpolitikai üzenetként akarják értelmezni a hívőknek készült körlevelet, melynek célja az ukrajnai háború miatt nehéz, szinte kilátástalan helyzetbe került embertársainkon való segítésnyújtás” – olvasható katolikus egyház Facebook-oldalán. „Örömmel tapasztaljuk, hogy a jószándékú hívők többsége megértette az üzenet lényegét és támogatásukkal tevékenyen is hozzájárulnak a Katolikus Karitász ukrajnai missziójához. A továbbiakban is erre buzdítunk mindenkit.”