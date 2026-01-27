„A katolikus egyház pártpolitikában nem vesz részt” – de egy-két püspök azért csak odaáll a Fidesz mellé

Különös dolgok történtek a katolikus egyház háza táján 2025. október 17-én. Abban még nem lett volna semmi meglepő, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) vezetősége kiad egy közleményt, amely elítéli a DK törvényjavaslatát a gyónási titok eltörléséről. Azon se lepődhetett meg senki, hogy az amúgy nyilván súlytalan és értelmetlen, semmilyen reális következménnyel nem járó DK-s trollkodás kontextusáról, vagyis a Szőlő utcai ügyről és az egyházon belüli szexuális visszaélésekről nem ejtettek szót a főpásztorok. Annál szokatlanabb volt az alábbi mondat:

„Hangsúlyozzuk papjaink, minden hívő ember és a társadalom felé, hogy nem vagyunk politikai szervezet, a kampányban nem kívánunk részt venni.”

Tekintve a katolikus egyház és a Fidesz másfél évtizedes összefonódását, ez az ártatlan mondat szinte karakán kiállásnak tűnhetett. És még aznap megjött a méltó válasz: Spányi Antal székesfehérvári püspökkel egy fideszes politikus aláíratta a fideszes aláírásgyűjtő ívet.

Fotó: Facebook/Dr. Molnár Krisztián

Ha valaki nem látná elég jól a pártlogó és a püspöki pecsétgyűrű megejtő találkozását, akkor arról külön képet is közzétett Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke:

Fotó: Facebook/Dr. Molnár Krisztián

Hogy miért ment szembe ilyen látványosan a püspöki kar vezetésével a püspök, az sok kérdést felvet – és pont az a legkínosabb a történetben, hogy ezekre hónapokig nem válaszolt senki érdemben.

Pártpolitikát, azt nem!

