„A katolikus egyház pártpolitikában nem vesz részt” – de egy-két püspök azért csak odaáll a Fidesz mellé

Különös dolgok történtek a katolikus egyház háza táján 2025. október 17-én. Abban még nem lett volna semmi meglepő, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) vezetősége kiad egy közleményt, amely elítéli a DK törvényjavaslatát a gyónási titok eltörléséről. Azon se lepődhetett meg senki, hogy az amúgy nyilván súlytalan és értelmetlen, semmilyen reális következménnyel nem járó DK-s trollkodás kontextusáról, vagyis a Szőlő utcai ügyről és az egyházon belüli szexuális visszaélésekről nem ejtettek szót a főpásztorok. Annál szokatlanabb volt az alábbi mondat:
„Hangsúlyozzuk papjaink, minden hívő ember és a társadalom felé, hogy nem vagyunk politikai szervezet, a kampányban nem kívánunk részt venni.”
Tekintve a katolikus egyház és a Fidesz másfél évtizedes összefonódását, ez az ártatlan mondat szinte karakán kiállásnak tűnhetett. És még aznap megjött a méltó válasz: Spányi Antal székesfehérvári püspökkel egy fideszes politikus aláíratta a fideszes aláírásgyűjtő ívet.
Ha valaki nem látná elég jól a pártlogó és a püspöki pecsétgyűrű megejtő találkozását, akkor arról külön képet is közzétett Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke:
Hogy miért ment szembe ilyen látványosan a püspöki kar vezetésével a püspök, az sok kérdést felvet – és pont az a legkínosabb a történetben, hogy ezekre hónapokig nem válaszolt senki érdemben.
Kövesd velünk 2026-ot!Már előfizetőnk vagy?
Egyben hangsúlyozzák, hogy az egyház nem politikai szervezet, és a kampányban nem kíván részt venni.
Valamiért ragaszkodtak ahhoz, hogy az ötállomásos turné nem fideszes kampányesemény, pedig nyilván az. A végére kiiktatták az újságírónak látszó zavaró tényezőt, cserébe már egy püspököt is sikerült a színpadra ültetni. És már nemcsak TV2-s kérdező miatt fújoltak a lelátón.
A vallási helyszínek és szereplők talán minden korábbinál látványosabb szerepet kapnak az önkormányzati választás hajrájában.
A hegedűs koncertjeibe olyan „közhasznú egyesületek” tolják a pénzt, amikben a művészeti vezetője és a menedzsere is ott ül. Már kapott is egy 30 milliós támogatást, miután a kampány alatt jótékonysági koncerteken zenélt fideszes jelöltek oldalán.
Többet kapott mint az egész Vígszínház.
Gyermekkórházra adományoztak mások, de ő adta oda a pénzt egy Jézus-festmény előtt.
De nem egyedül érkezett, helyi fideszes politikusok is elkísérték a döbröközi toronysisak megáldására.