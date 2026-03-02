Egy időre megint eltűnnek a Bubik az utcákról

Március 5-én lezárul a Bubi harmadik generációját megelőző pilotidőszak, így pedig egy időre leáll a Mol Bubi szolgáltatás. Este 10 órától fokozatosan leáll a rendszer, és nem lehet majd bringát bérelni, az ekkor még használatban lévő kerékpárokat pedig lezárásuk után nem lehet majd használni. Március 6-tól egy időre eltűnnek az utcáról a Bubik, a gyűjtőállomások helyére kerékpártámaszok kerülnek, derül ki a Mol Bubi közleményéből. A BKK ugyanakkor arról ír, hogy március 5-én 16 órától a Városháza parkban rendezett program keretében, a felhasználókat bevonva búcsúztatja el a MOL Bubi második generációját.

Fotó: Lakatos Péter/MTI/MTVA

Az új rendszerben jóval több kerékpár áll majd a rendelkezésre városszerte: már a kezdeti időszakban is összesen 3300 (ebből 2500 mechanikus és 800 elektromos rásegítésű) Bubi áll forgalomba, idővel pedig legalább 5000 teljesen új kerékpár szolgálja majd a közbringarendszert. Céljuk, hogy az új generációval olyan megállókban és városrészekben is elérhető legyen a Bubi, mint az Örs vezér tere, Kőbánya-Kispest, Újpest-városkapu, a József Attila-lakótelep, Angyalföld, Zugló vagy az Őrmező.

A budapesti Bubi közösségi kerékpáros rendszer szerződése december 23-án járt le, az új szolgáltató kiválasztására indított közbeszerzés pedig jelentős késésben volt. Végül még a szerződés lejárta előtt sikerült megkötnie a BKK-nak az új szolgáltatóval a szerződést, a közbeszerzés nyertese az Inurba Mobility lett. A cég a BKK szerint jelentős nemzetközi üzemeltetési tapasztalattal rendelkezik: üzemeltet kerékpárokat a franciaországi Rouenban, valamint több lengyel városban (Gdansk, Gdynia, Sopot). Az akkori közlések szerint az új generáció még idén június vége előtt elindulhat, a BKK legfrissebb közleménye szerint ez június 22-e előtt megtörténhet.

A Mol Bubi második generációja a BKK egyik legnagyobb sikertörténete volt: a kezdeti rendszer radikális megújítása után 5-8 szorosára nőtt az utazásszám, az elmúlt 4,5 év alatt 14 millió alkalommal bérelték ki és több mint 31 millió kilométert tekertek a bringákkal az ügyfelek. A Bubi télen is népszerű: tavaly decemberben is naponta 5-6 ezer utazást regisztráltak, hidegben is több mint 2000-et.