Két Mol-vezető az összes részvényét, a harmadik a részvényei 91 százalékát adta el a bennfenteskereskedelem-gyanús ügyletekben

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Három Mol-vezető adott el részvényeket idén január 27. és február 16. között – olvasható ki az olajtársaság tőzsdei közzétételeiből. Némi utánajárással az is kideríthető, hogy mindhárman, Székely Ákos pénzügyi vezérigazgató-helyettes, valamint az igazgatóság két tagja, Anthony Radev és Járai Zsigmond a birtokukban lévő részvényállomány túlnyomó részét értékesítették. Számításaink szerint Székely és Radev a birtokában lévő összes részvénytől megvált egy-egy kereskedési napon, de több tranzakcióban, míg Járai a részvényei 91,22 százalékát értékesítette, szintén egy nap alatt, szintén több tranzakcióban.

Bár nem bizonyít semmit, de az eladott részvények aránya igencsak figyelemreméltó annak fényében, hogy néhány napja bennfentes kereskedelem gyanúja miatt jegybanki vizsgálat indult az ügyben (a tranzakciókról először a 24.hu írt, az MNB a cikk megjelenése után közölte a Reuters-szel, hogy eljárást indított).