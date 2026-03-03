Két Mol-vezető az összes részvényét, a harmadik a részvényei 91 százalékát adta el a bennfenteskereskedelem-gyanús ügyletekben

gazdaság

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Három Mol-vezető adott el részvényeket idén január 27. és február 16. között – olvasható ki az olajtársaság tőzsdei közzétételeiből. Némi utánajárással az is kideríthető, hogy mindhárman, Székely Ákos pénzügyi vezérigazgató-helyettes, valamint az igazgatóság két tagja, Anthony Radev és Járai Zsigmond a birtokukban lévő részvényállomány túlnyomó részét értékesítették. Számításaink szerint Székely és Radev a birtokában lévő összes részvénytől megvált egy-egy kereskedési napon, de több tranzakcióban, míg Járai a részvényei 91,22 százalékát értékesítette, szintén egy nap alatt, szintén több tranzakcióban.

Bár nem bizonyít semmit, de az eladott részvények aránya igencsak figyelemreméltó annak fényében, hogy néhány napja bennfentes kereskedelem gyanúja miatt jegybanki vizsgálat indult az ügyben (a tranzakciókról először a 24.hu írt, az MNB a cikk megjelenése után közölte a Reuters-szel, hogy eljárást indított).

Csatlakozz a Körhöz, és olvass tovább!

Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
gazdaság mnb Tőzsdei Egyéni Befektetők Érdekvédelmi Szövetsége Székely Ákos barátság kőolajvezeték járai zsigmond bennfentes kereskedelem Dióslaki Gábor gazdaság MOL anthony radev
Kapcsolódó cikkek

Bennfentes kereskedelem gyanúja miatt eljárást indított a MOL ellen az MNB

Az MNB csak az eljárás elindításának tényét erősítette meg. A 24.hu kedd reggel arról írt, hogy az olajcég több vezetője akkor adott el MOL-részvényt, amikor már állt az orosz olajszállítás a Barátság vezetéken, de ezt még nem jelentették be.

Haász János
gazdaság