Vitézy Dávid a Turbina bezárásáról: A korrupció ellen sem úgy harcolunk, hogy két hónapra bezárjuk a Parlamentet

„Tegyük még egyszer egyértelművé: a szórakozóhelyek bezáratása a legkevésbé a drogkereskedőknek fáj. Ők másnap megjelennek máshol. Fáj viszont a törvénytisztelő, szórakozni vágyó fiataloknak, és még inkább fáj azoknak a sok tízezer embernek munkát adó, Budapestnek és az országnak adóbevételt termelő vállalkozásoknak és dolgozóiknak” – írta Vitézy Dávid fővárosi képviselő, miután szerda délelőtt a rendőrség bezáratta a Turbina Kulturális Központot arra hivatkozva, hogy ott korábban kábítószerkereskedelem történt.

„Ez a fajta kollektív büntetés egy jól működő országban teljesen elfogadhatatlan, és valójában a bűnüldöző szervek kudarcának beismerése. A korrupció ellen sem úgy harcolunk, hogy két hónapra bezárjuk a Parlamentet” – írta, hozzátéve, hogy a látszatintézkedések a magyar gazdaság jelentős részét kitevő turizmusnak is ártanak.

A politikus szerint „Lehet üldözni egy országban mindent, ami a városi élethez kötődik, egy politikailag gerjesztett népi–urbánus vita mentén, de akkor nem kell csodálkozni, ha a gazdasági növekedés évek óta legfeljebb stagnál, a fiatalok pedig kiábrándulnak az összes régi politikai erőből.”

Az utóbbi hetekben a rendőrség sorra záratta be azokat a helyszíneket, ahol egyes vallomások szerint kábítószer-kereskedelem folyt: volt erre példa egy zalaegerszegi presszóban, de olyan neves budapesti szórakozóhelyen is, mint az Arzenál. A zenés szórakozóhelyek februárban közös nyilatkozatban álltak ki a bezáratást lehetővé tévő törvények ellen, arra hivatkozva, hogy ők képtelenek hatósági alapossággal kivizsgálni a náluk szórakozókat. A bezáratások ellen tiltakozva múlt hét szombaton kisebb tömeg gyűlt össze órákon át táncolni a parlament előtt.

A kormány drogellenes háborújának főszereplője, a DELTA Program egyéves fennállását értékelte hétfőn Horváth László kábítószer-kereskedelem felszámolásért felelős kormánybiztos és Töreki Sándor rendőrfőkapitány-helyettes. A 444 kérdésére azt mondták, nem tudnak olyan esetről, hogy a bezáratással párhuzamosan tulajdonos ellen is indult eljárás. Mikor arról érdeklődtünk, hogy amennyiben adott hely tulajdonosa nem érintett egy eljárásban sem, mivel indokolják a szórakozóhelyek és dolgozóik számára nagy bevételkiesést jelentő szankciókat.

„Nem szankcionálunk senkit, hanem azt a helyet tesszük karantén alá, ahol a terjesztés történt. És itt a terjesztésre szeretném kifejezni a hangsúlyt.”

