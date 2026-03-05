Az NMHH nem találta jogsértőnek a Bors bíróság által már betiltott különszámait

„Bejelentések érkeztek a testülethez a Bors 2025. novemberi és decemberi nyomtatott különszámával kapcsolatban. A gyűlöletkeltés, kirekesztés, illetve a sajtótermékekre vonatkozó gyermekvédelmi szabályok szempontjából vizsgált médiatartalmakat a Médiatanács nem találta jogsértőnek” – írja az NMHH közleményében.

Emlékezetes, hogy év végén a kormánypárti bulvárlap tavaly év végén két, ingyenesen terjesztett különszámmal jelentkezett. Az egyik a háborúval riogatott, óriási gombafelhővel az elején. Itt írtunk róla bővebben. A másik a Tisza, teljesen kamu adóemelési terveiről írt. Ezzel kapcsolatban fordult bírósághoz Magyar Péter, melynek nyomán a Fővárosi Törvényszék azonnali hatállyal megtiltotta a Bors különszámának online vagy nyomtatott terjesztését.

A bíróság határozata alapján a Mediaworksnek azonnal fel kellett függesztenie a hazugsággyűjtemény postai kézbesítését. A terv egyébként az lett volna, hogy négymillió összpéldányban minden családhoz eljuttatják a lapot.

A bíróság döntésével aztán többen is szembe mentek. A Bors szerint megsértették az Alaptörvényben biztosított jogaikat, és a Tisza-különszámuk terjesztésének folytatását ígérte a Medaworks.

A kiadó döntése mellett kiállt Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, a lapot a szegedi gyűlésen is osztogatták, Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára pedig már arról beszélt, hogy a kommunista, állampárti, elnyomó Magyar Péter ellen küzd a szegény, betiltott, ellenzéki Fidesz.

Fotó: RTL Híradó

A Magyar Bírói Egyesület ezek után kénytelen volt figyelmeztetni olyasmikre, amelyeknek evidenciának kellene lennie: „A bíróság határozata nem vélemény, nem sugallat, nem kampányeszköz. A bíróság határozatai jogszabályokon alapulnak, jogszabályban meghatározott módon megtámadhatóak, az arra jogosultak szabályozott formában kérhetik a számukra sérelmes döntések felülvizsgálatát. A bíróságok döntései mindenkire nézve kötelező érvényűek, az Alaptörvény XV. Cikke rögzíti: A törvény előtt mindenki egyenlő.”

A döntést jegyző Fővárosi Törvényszék pénteken ugyancsak kénytelen volt közleményt kiadni, miután a Bors kétsége vonta a pártatlanságát. A Törvényszék kikérte magának, hogy bíráit alaptalanul elfogultsággal vádolják.