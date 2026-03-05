Budapest-Belgrád szupervasút: négy nap alatt hét vonat

Átadása utáni első négy napban mindössze hét vonat ment végig a Budapest–Belgrád-vasútvonal magyarországi szakaszán – írta meg a Telex. Déli irányba naponta egy vonat ment, északi irányba pedig még az sem mindig jött össze.

A közel ezermilliárd forintból újjáépített, hosszú évekig lezárt vasútvonalon február 27-én hajnalban gördült végig az első tehervonat. A MÁV-vezér Hegyi Zsolt ezt a „rendszeres teherforgalom” elindulásaként ünnepelte.

Ehhez képest az első nem egészen négy nap alatt, március 2-án 17 óráig déli irányba négy tehervonat ment végig, ebből kettő tényleg átlépte a határt. Északi irányba három vonat közlekedett, közülük kettő Szerbiából jött be.

Mindezek mellé még sikerült egy teljes 24 órát is összehozni – március 1-je 17 órától másnap 17 óráig –, amikor egyik irányba sem ment egyetlen vonat sem a „zavartalanul működő” szupervasúton. Az Építési és Közlekedési Minisztérium azt nem tudja még, a személyforgalom mikor indulhat be a viszonylaton.