Orbán Viktor meglátogatta a két magyar hadifoglyot

Orbán Viktor meglátogatta a kórházban azt a két magyar férfit, akiket Szijjártó Péter moszkvai útja során hazahozott az orosz hadifogságból.

A két férfi közül az egyik arról beszélt, hogy térden lőtték, a másiknak pedig fagyási sérülések vannak a kezén, de az orvos azt mondta, rendbe fog jönni. Orbán arról is kérdezte őket, hogy milyen messze voltak tőlük az orosz csapatok a fronton, amire a két férfi azt felelte, hogy „karnyújtásnyira”.

Orbán biztosította őket arról, hogy itt már biztonságban vannak, senki sem viheti őket vissza. Az egyik férfi azt mondta, ha kiengedik a kórházból, az első útja a bazilikába vezet.

Szerdán Szijjártó Péter külügyminiszter Moszkvában tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz és Szergej Lavrovval, az útja eredményeként hazahozott két, magyar állampolgársággal is rendelkező hadifoglyot. Ez egy meglehetősen szokatlan gesztus, melynek jelentőségéről itt írtunk. A lépésre Ukrajna bekérette Kijevben a magyar nagykövetség ügyvivőjét, szerintük ugyanis nemzetközi jogot sért a két fogoly átadása. Szijjártó Péter szerint az ukránoknak elgurult a gyógyszerük.