A toxikológiai vizsgálat nem talált kábítószert a Dunába zuhant diák szervezetében

Megérkezett a toxikológiai vizsgálat eredménye a januárban eltűnt, majd egy hónapos keresés után a Rákóczi híd közelében a Dunában megtalált E. M. halála ügyében - számolt be róla a 24.hu. A Budapesti Rendőr-főkapitányság a lappal azt közölte, hogy a vizsgálat szerint a 18 éves fiú szervezetében nem volt kábítószer, gyógyszer vagy más pszichoaktív anyag.

A soron kívül elvégzett hatósági boncolás nem talált idegenkezűségre utaló sérüléseket. A rendőrség szerint az eljárás során minden lehetséges nyomot ellenőriztek, még a szóbeszédeket is, de semmi nem támasztotta alá, hogy a fiatal bármilyen drogot fogyasztott volna - akár önszántából, akár tudta nélkül.

A fiatal január 17-én hajnalban tűnt el, miután elindult haza a belvárosi Ötkert szórakozóhelyről. Az eltűnése után sokféle információ és feltételezés jelent meg az interneten, egyesek még azt is megpróbálták térképen rekonstruálni, merre járhatott a buli után. (Itt írtunk hosszabban arról, miért vet fel morális kérdéseket a közösségi médiában terített információ).

A fiú édesapja korábban azt mondta, hogy Mátyás a szórakozóhely elhagyása után a Március 15. téren felszállt egy éjszakai buszra, amellyel hazajuthatott volna a XI. kerületi otthonába, ehhez Kelenföldnél kellett volna leszállnia. A család szerint valaki kipakolhatta a zsebeit, mert a telefonja utoljára a környéken jelzett. Később egy dunai hajó kamerája rögzítette, ahogy egy test a Lánchídról a Dunába zuhan, a fiú kulcscsomóját pedig a hídon találták meg. A család akkor úgy fogalmazott: nagy valószínűséggel Mátyás esett a folyóba.

A rendőrség közlése szerint a nyomozás során részletesen feltérképezték a fiú útját. Megvizsgálták, kikkel találkozott a buli előtt, kikkel volt a szórakozóhelyen, és merre ment azután, hogy távozott onnan. Tanúkat hallgattak ki, elemezték a mobiltelefonos adatokat, valamint a térfigyelő és biztonsági kamerák felvételeit. A klub belső kamerafelvételeit is másodpercről másodpercre átnézték: kikkel volt, mikor és mit fogyasztott. A rendőrség szerint az is kiderült, hogy a fiú egyetlen pillanatra sem hagyta őrizetlenül a poharát.

Az összegyűjtött adatok arra utaltak, hogy a fiatal a Lánchídról zuhant a Dunába. A Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság hajói napokig keresték a testét szonárral, de kezdetben nem jártak sikerrel. Közben a rendőrök elfogták azt a férfit is, aki egy buszon megtalálta és elvitte a fiú elejtett mobiltelefonját; az ügyében a bíróság már ítéletet is hozott.

Egressy Mátyás holttestét végül február 21-én találták meg a Dunában, a Rákóczi hídtól mintegy három kilométerrel délre.