Az Európai Bizottság szerint elfogadhatatlan, amit Zelenszkij mondott Orbánra utalva

Az Európai Unióban nem lehet fenyegetéseket intézni uniós tagállamok felé – közölte Olof Gill szóvivő, Volodomir Zelenszkij ukrán elnök szavaira reagálva.

Zelenszkij csütörtökön beszélt arról Orbánra utalva, hogy reméli, „az az egy személy az EU-ban nem fogja blokkolni a 90 milliárd euró[nyi hitel]t vagy annak az első részét, és hogy az ukrán katonák fegyverekhez juthatnak. Ellenkező esetben megadjuk ennek a személynek a címét a fegyveres erőinknek, hadd hívják fel és beszéljenek erről a saját nyelvén.”

Az Európai Bizottság szerint ez a nyelvezet elfogadhatatlan – közölte a szóvivő egy sajtótájékoztatón a hvg.hu beszámolója szerint. Arra nem válaszolt, hogy a Bizottság kifejezi-e külön szolidaritását Orbánnal.

Orbán Viktor és Volodimir Zelenszkij egy korábbi EU-csúcson Fotó: LUDOVIC MARIN/AFP

Azt is érzékelik, hogy magyar és ukrán oldalon oldalon erősödik, eszkalálódik a vita, ami „nem segíti az Európai Unió és partnerei közös céljainak elérését.” Ezért a testület arra törekszik, hogy a felek mérsékeljék a hangnemet, és a politikai konfliktus helyett a stratégiai célokra összpontosítsanak.

A Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatban arról beszélt, az Európai Bizottság vizsgálja azokat a lehetőségeket, amelyekkel segíthetik az olajszállítások újraindítását a vezetéken keresztül. Itt akár pénzügyi támogatást is adathatnak, de a részletekről nem beszélt.

A szóvivő közölte azt is, értesültek a hét ukrán állampolgár őrizetbe vételéről, de nincsenek részletes információik. Sajtóhírek szerint az ukrán nagykövet tájékoztatta a fejleményekről az EU külügyi szolgálatát.

Ez is a két ország közti konfliktust fokozza, ráadásul Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter kapásból azt közölte, a hét ukrán állampolgárt, akik az ukrán állami Oscsadbank alkalmazottai voltak, és pénzt illetve aranyat szállítottak, túszul ejtették a magyar hatóságok Budapesten. A NAV viszont később azt közölte, pénzmosás gyanújával indítottak eljárást, majd a KTK bejelentette azt is, a hét embert kiutasítják az országból.

A külügyminiszter nemrég egy újabb közleményt adott ki, ami szerint a magyar vezetők nyilatkozataiból kiderült, hogy a hét ukrán állampolgár őrizetbe vétele Magyarország „zsarolási és választási kampánynak része volt.” Szerinte sokatmondóak voltak Orbán Viktor reggeli „követelései is.”

(Orbán a reggeli interjúban több mindenről beszélt, részben arról, hogy nem teljesítik Ukrajna követeléseit, és miután szerinte politikai okokból áll a Barátság vezeték, a Magyarországon áthaladó, Ukrajna számára fontos dolgokat is meg fogják állítani. Orbán szerint „hamarabb fognak az ukránok kifogyni a pénzből, mint mi az olajból.”)

Az ukrán külügyminiszter – megismételve az Orbán által használt kijelentést – azt írta, nem fogják tűrni az „állami banditizmust.” (Orbán szerint ezt Ukrajna követi el azzal, hogy nem teljesíti a szerződéses kötelezettségiet az olajszállításnál.)

Szibiha azt ígérte, mindenki felelősségre lesz vonva, aki felelős az ukránok „túszul ejtéséért és fogva tartásáért”, majd szankciókkal és egyéb intézkedésekkel fenyegetett. A vádakat abszurdnak tartják, a magyarok cselekedetét pedig elfogadhatatlannak.