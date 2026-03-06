KTK: Kiutasítják Magyarországról az ukránokat, akik részt vettek a pénz- és aranyszállításban

POLITIKA

Kiutasítják pénteken azt a hét ukrán állampolgárt, akik részt vettek a Magyarország területén történő pénz- és aranyszállításban – derül ki a Kormányzati Tájékoztatási Központ közleményéből.

A KTK azt közölte pénteken az MTI-vel, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által folytatott eljárás során „azonosításra került az előállított 7 ukrán állampolgárságú személy háttere”.

Ennek alapján a Magyarország területén zajló pénz- és aranyszállítás irányítását az Ukrán Védelmi Szolgálat egykori tábornoka felügyelte, helyettese az ukrán légierő egykori őrnagya volt, munkájukat katonai tapasztalattal rendelkező személyek segítették – tették hozzá. Ezeket figyelembe véve pénteken kiutasítják őket Magyarország területéről – közölték.

Az egyre intenzívebb ukrán–magyar konfliktussorozatba illeszkedő ügyet Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter robbantotta péntekre virradóra azzal a közlésével, mely szerint hét ukrán állampolgárt „ejtettek túszul” a magyar hatóságok Budapesten, akik úgymond az ukrán állami Oscsadbank alkalmazottai voltak, és szabályos körülmények között szállítottak készpénzt és értékeket Ausztriából Ukrajnába.

Az első érdemi magyar reakció a NAV-tól érkezett, a hatóság közölte, pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytatnak büntetőeljárást.

Nem sokkal később nyilatkozott Szijjártó Péter külügyminiszter is – mondván, a magyar kormány azonnali választ és magyarázatot követel Ukrajnától a magyarországi készpénzszállítmányok ügyében –, az ukrán külügyminisztérium pedig arra szólította fel állampolgárait, hogy „a magyar hatóságok önkényes intézkedései miatt tartózkodjanak a Magyarországra utazástól”.

POLITIKA NAV pénzszállítás ktk magyar–ukrán konfliktus ukrajna
Kapcsolódó cikkek

Hét ukrán állampolgárt „ejtettek túszul” a magyar hatóságok Budapesten, állítja Andrij Szibiha külügyminiszter

Az érintettek az ukrán Oscsadbank alkalmazottai, az ügyről közleményt adott ki a pénzintézet is, a magyar hatóságok még nem nyilatkoztak.

Gazda Albert
POLITIKA

A NAV reagált az ukrán „túszejtéses” ügyre: pénzmosás gyanújával indult nyomozás

„Csak az idei év folyamán több mint 900 millió amerikai dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába” – olvasható a hatóság közleményében.

Gazda Albert
POLITIKA

Szijjártó Péter a „túszejtéses” ügyről: Jogosan adódik a kérdés, hogy nem az ukrán háborús maffia pénzéről van-e szó

A magyar kormány azonnali választ és magyarázatot követel Ukrajnától a készpénzszállítmányok ügyében.

Gazda Albert
POLITIKA

Ukrajna külügyminisztériuma azt javasolja az ukránoknak, kerüljék el Magyarországot

„A magyar hatóságok önkényes intézkedései miatt tartózkodjanak a Magyarországra utazástól.”

Mészáros Juli
külföld