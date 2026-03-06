Szijjártó Péter a „túszejtéses” ügyről: Jogosan adódik a kérdés, hogy nem az ukrán háborús maffia pénzéről van-e szó

A magyar kormány azonnali választ és magyarázatot követel Ukrajnától a magyarországi készpénzszállítmányok ügyében, ugyanis itt „jogosan adódik a kérdés, hogy nem az ukrán háborús maffia pénzéről van-e szó” – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Az MTI összefoglalja szerint a miniszter arról számolt be, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatal egy „megdöbbentő bűncselekmény” gyanújában folytat most nyomozást, ugyanis az ukránok az elmúlt hónapokban elképesztő mennyiségű készpénzt és aranyat szállítottak át Magyarországon. „Január óta összesen 900 millió dollárt és 420 millió eurót szállítottak át Magyarországon készpénzben, és emellett 146 kilogrammnyi aranytömböt is átvittek az országon” – tudatta.

„Ezzel kapcsolatban számos súlyos kérdésünk van. Először is, hogy ez óriási mennyiségű készpénz, és vajon mi szükség van arra, hogy az ukránok ilyen óriási mennyiségű készpénzt szállítsanak. Hogyha való igaz, hogy bankok közötti tranzakcióról van szó, akkor jogosan adódik a kérdés, hogy a bankok ezt egymás között miért nem átutalással rendezik, miért van szükség arra, hogy ekkora mennyiség készpénzben utazzon, ráadásul Magyarországon keresztül” – folytatta.

„Főleg úgy adódnak ezek a kérdések, hogy ezeknek a pénzszállítmányoknak a kíséretében olyan emberek vannak, akik egyértelmű kötődéssel rendelkeznek az ukrán titkosszolgálatokhoz. Magyarázatot követelünk arra, hogy miért szállítottak az ukránok ekkora bődületes mennyiségű készpénzt keresztül Magyarországon az elmúlt hónapokban. Mire használják ezt a pénzt, ez kinek a pénze?” – tette fel a kérdést.

Szijjártó Péter leszögezte, magyarázatot és választ követelnek arra is, hogy ezt a pénzt csak átszállítják Magyarországon, vagy időnként meg is állítják, és esetleg ezt a pénzt itt valaki Magyarországon használja, vagy valakinek az érdekében felhasználják-e itt Magyarországon.

„Ezekre a súlyos kérdésekre azonnali válaszokat és magyarázatot követelünk az ukrán féltől. Amíg ez nem történik meg, addig természetesen a magyar hatóságok a lehető legalaposabb és a lehető legmélyrehatóbb vizsgálatot fogják elvégezni” – összegzett.

Fotó: Németh Dániel/444

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal nem sokkal korábban közölte: pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytatnak büntetőeljárást, miután hét ukrán állampolgárt, „köztük egy egykori titkosszolgálati tábornokot” állítottak elő, akik két páncélozott pénzszállító autóval 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak Ausztriából Ukrajnába Magyarországon keresztül.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal állítása szerint az eljárás megkezdésekor azonnal értesítette az ukrán konzuli szolgálatot, azonban a konzuli szolgálattól eddig a pillanatig semmilyen visszajelzést nem érkezett. A szállítmány irányításáért egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornok felelt – olvasható a közleményben.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter ezzel kapcsolatban az X-en azt írta, konzuljaik továbbra sem juthatnak be a Budapesten „túszul ejtett” ukrán állampolgárokhoz. A magyar fél szerinte nem adott magyarázatot. Egyúttal követelik az érintettek azonnali szabadon bocsátását.

Hét ukrán állampolgárt „ejtettek túszul” a magyar hatóságok Budapesten, jelentette be korábban ugyancsak az X-en Szibiha. A miniszter arról írt, hogy a hét személy az ukrán állami tulajdonú Oscsadbank alkalmazottja, akik rendszeres szolgáltatásként pénz- és értékszállítást végeztek Ausztria és Ukrajna között.

A külügyminiszter közölte, hogy hivatalos jegyzékben követelték állampolgáraik szabadon bocsátását, illetve azt is, hogy az Európai Unióhoz fordultak azzal, hogy foglaljanak egyértelmű állást Magyarország törvénytelen lépéseiről, a túszejtésről és a rablásról.

A Telex információi szerint csütörtökön napközben az M5-ös autópálya egyik benzinkútjánál a Terrorelhárítási Központ ukrán rendszámú pénzszállító autókra csapott le. A lap úgy tudja, az autókból „fekete ruhába öltözött embereket” rángattak ki és vittek földre. A rajtaütésnek több szemtanúja is volt, az akció után a TEK-es konvoj Budapest felé vette az irányt.