Az olajtárolók elleni támadások után savas esőre figyelmeztették a sötétségbe borult Teherán lakóit

Füstbe borult az iráni főváros az olajtározók elleni izraeli csapások után, a vöröskereszt arra kéri a helyieket, hogy kerüljék el a várható savas esőt – írja a Financial Times. A nagy üzemanyag-tárolók elleni támadások nemcsak benzinhiányt hoznak az országba, de a vöröskereszt szerint rendkívül veszélyes a város lakói számára.

Több felvételen is látható, hogy az esőcseppek a sötét felhőkből a földre érve feketés pocsolyákba állnak össze..

Az iráni meteorológiai szervezet szerint a Teherán feletti sötétséget a felhők és a robbanásokból származó füst együttesen okozzák. A meteorológusok szerint a hétfő reggelre jelzett szél segíthet eloszlatni a füstfelhőket.

Fotó: HASSAN GHAEDI/Anadolu via AFP

A hatóságok legfeljebb 20 literben korlátozták a vásárolható benzin mennyiségét, miközben több fővárosi benzinkút is leállt. Az iráni nemzeti olajfinomító és -forgalmazó vállalat szerint országszerte nincs üzemanyaghiány, a fővárosban pedig hamarosan normalizálódik a helyzet.