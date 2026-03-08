Robert Fico: Szlovákia kész átvenni a stafétát az ukránoknak szánt hitel blokkolásának ügyében

POLITIKA

Robert Fico szlovák elnök szerint az Európai Bizottságnak rá kéne kényszerítenie Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy külsős szakértők is kivizsgálhassák, valóban sérülés miatt áll a Barátság kőolajvezetéken a szállítás – írta meg az MTI. Vasárnapi videójában Fico bejelentette, hogy jövő hét kedden találkozik Ursula von der Leyen EB-elnökkel.

„Fel fogom tenni neki azt az egyszerű kérdést, hogy meddig fogja még az EB előnyben részesíteni a nem uniós tagállam Ukrajna érdekeit Szlovákia és Magyarország, mint EU-tagállamok létfontosságú nemzeti ügyével szemben” – mondta Fico.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A Barátság vezetéken egy január végi orosz támadás óta áll a szállítás Szlovákia és Magyarország felé – orosz olaj híján mindkét ország kénytelen volt a tartalékokhoz nyúlni. Az ukránok szerint még időbe telik a javítás, a magyar fél szerint azonban már rég jöhetne az olaj a vezetéken, de az ukrán vezetés politikai okokból nem indítja újra. Hasonló állásponton vannak a Ficoék is és Orbán Viktorral együtt mindketten szeretnék, ha külsős szakemberek is ellenőrizzék a vezetéket.

Magyarország már február közepén közölte, hogy addig blokkolja az ukránoknak szánt 90 milliárdos közös EU-s hitelfelvételt, amíg nem indul újra a szállítás. Most Fico azt mondta, Szlovákia kész átvenni a stafétát Magyarországtól a blokkolás ügyében – írja a Reuters.

„Az ukrán elnök legújabban a kőolajtranzit egy hónap múlva történő megújításáról beszél. Vagyis a Magyarországi választások után, ahol az ellenzék győzelmében bízik. Ezt követően nem lesz semmilyen esély a keleti kőolajra, hacsak a magyar stafétát nem venné át valaki más” – ismételte meg Fico a magyar kormánypártok álláspontját.

