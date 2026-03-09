Franciaország partnereivel kíséretet biztosítana a hajóforgalomnak a Hormuzi-szorosban

Franciaország partnereivel olyan kezdeményezésen dolgozik, amely lehetővé tenné a hajóforgalom növelését a nemzetközi kereskedelem számára fontos Hormuzi-szoroson – közölte Emmanuel Macron a ciprusi Páfoszban.

A francia elnök a látogatásán kifejtette, hogy egy tisztán védelmi jellegű bevetésről lenne szó, amelynek az lenne a célja, hogy a konténerszállító hajóknak és tankereknek kíséretet nyújtsanak, amint az iráni háború legforróbb szakasza véget ér.

Macron hangsúlyozta, hogy a tengeri útvonal létfontosságú a nemzetközi kereskedelem, főleg a gáz- és olajszállítások szempontjából.

A francia elnök ugyanakkor rávilágított, hogy mindezt még európai és nem európai partnereikkel elő kell készíteniük.

Az elnök szerint Franciaország összességében tucatnyi hadihajóval venne részt a misszióban.

Fotó: Yoan Valat/AFP

Macron ugyanakkor nem árulta el, hogy a kezdeményezésben ki venne még részt. Az Irán ellen indított amerikai-izraeli légicsapások és az Iszlám Köztársaság válaszcsapásait követően lényegében leállt a hajóforgalom a szoroson, amelyen békeidőben a világ olajszállítmányainak mintegy 20 százaléka halad át.

A Limasszol közelében található brit Akrotiri légitámaszpontot ért dróntámadás nyomán Macron szolidaritásáról biztosította Ciprust. „Aki megtámadja Ciprust, az Európát támadja meg” – hangoztatta Macron Nikosz Hrisztodulidesz ciprusi elnökkel és Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnökkel tartott találkozóján a páfoszi repülőtéren. Felidézte, hogy Párizs már küldött egy fregattot és légvédelmi rendszereket a térségbe, és a Charles de Gaulle repülőgép-hordozó kíséretével szintén a térségben vannak. (MTI)